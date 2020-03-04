高球／2021名人堂決選名單 伍茲名列其中

世界高爾夫球名人堂今年下修球員年齡，從原本的50歲改為45歲，今年年底將滿45歲的美國名將「老虎」伍茲（Tiger Woods）成受惠者，他已進入2021年高球名人堂最終10人決選名單，有機會成為名人堂新成員。

伍茲1996年轉入職業，生涯握有15座大賽金盃，累積82座PGA冠軍已和國已故傳奇史尼德（Sam Snead）同列史上最多，只差一冠就能獨居史上第一位；今年伍茲共出賽3場，最近一場是上月在捷恩斯公開賽的68名。

世界高爾夫球名人堂過去就曾修改入選年齡，今年再度變動，除了球員年齡從50歲改為45歲，退休滿3年，生涯至少贏下15勝、兩場大賽冠軍的球員也擁有票選資格；決選名單是由26名的提名委員會中選出，最終結果則會由20位名人堂遴選委員會決定，票選達到百分之75的球員就是名人堂新成員，結果預計下周出爐。

10人決選名單除了伍茲，男選手還有美國已故好手法雷爾（Johnny Farrell）、愛爾蘭哈靈頓（Padraig Harrington）和美國韋斯克夫（Tom Weiskopf），4名入選女將都是美國選手，分別是貝寧（Susie Maxwell Berning）、漢森（Beverly Hanson）、帕爾摩（Sandra Palmer）和佩珀（Dottie Pepper），另有對高球有卓越貢獻的入選者芬欽姆（Tim Finchem）和柯林斯（Marion Hollins）。