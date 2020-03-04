快訊

疑被野狗啃食 高雄覆鼎金公墓驚見嬰屍僅剩頭顱

類似流感又可能無症狀 防範新冠病毒必知的5大重點

柔道／摩洛哥大獎賽突取消 連珍羚將返日備戰

中央社 / 台北4日電
連珍羚。 報系資料照
連珍羚。 報系資料照

原定3月6日在摩洛哥拉巴特舉行的柔道大獎賽，受到武漢肺炎疫情影響，當地政府取消各項國際賽事，包括摩洛哥大獎賽，而已抵達當地的台灣旅日柔道好手連珍羚，將返回日本備戰。

武漢肺炎疫情持續擴大，造成多項體育賽事延期、取消或更改地點舉行，由於位於北非摩洛哥近日出現首起武漢肺炎確診病例，當地政府嚴陣以待，決定取消國際賽事、展覽與大型活動，而國際柔道總會也在官網發布聲明，已接獲通知，將取消6日至8日舉行的摩洛哥柔道大獎賽。

台將這次有連珍羚、商瑠羽等人參賽，分別參加女子57公斤級、70公斤級項目，其中去年摘金的連珍羚，高居頭號種子。

中華民國柔道總會秘書長呂美儀表示，選手們已提前出發，並抵達摩洛哥，儘管賽事取消，但主辦單位仍依照原定計畫，先安排選手入住飯店休息。

2020東京奧運柔道參賽資格主要依據國際柔道總會所公布自2018年5月25日至2020年5月24日期間參賽累積的積分，各量級奧運積分排名前18名選手將取得參賽資格，或經由各洲配額出線。

連珍羚目前奧運積分排名第10，仍在安全名單內，後續也將盡快返回日本備戰。

延伸閱讀

中國海關總署：新冠肺炎境外輸入累計75人

新冠肺炎疫情影響 苗栗縣內大型活動 徐耀昌：暫緩

迅速應變保護公民利益 台灣防疫經驗登權威期刊

新冠肺炎影響 假聲男高音賈洛斯基取消訪台

相關新聞

喊東奧如期舉行 國際奧會：運動員該保持信心

受到新冠肺炎疫情影響，原訂7月24日登場的東京奧運會是否如期舉行，在近日引發各界關注，不過國際奧會（IOC）發言人亞當斯...

東京奧運傳如期舉行 國訓中心防疫不間斷

國際奧會（IOC）在今天的會議中宣布，將於7月24日登場的東京奧運，目前仍朝著如期舉行的方向前進；而為了協助我國代表隊選...

聯邦盃／謝淑薇未登場 中華隊首戰1：2不敵印尼

2020年聯邦盃亞大區第一級賽事昨天晚間在杜拜登場，中華代表隊在首日賽程中遭遇印尼，在一姊謝淑薇未登場的情況下，中華隊在...

高球／2021名人堂決選名單 伍茲名列其中

世界高爾夫球名人堂今年下修球員年齡，從原本的50歲改為45歲，今年年底將滿45歲的美國名將「老虎」伍茲（Tiger Wo...

柔道／摩洛哥大獎賽突取消 連珍羚將返日備戰

原定3月6日在摩洛哥拉巴特舉行的柔道大獎賽，受到武漢肺炎疫情影響，當地政府取消各項國際賽事，包括摩洛哥大獎賽，而已抵達當...

國際奧會發言人：東京奧運7月24日如期舉行

國際奧林匹克委員會（IOC）發言人亞當斯（Mark Adams）今天在記者會上明確表示，2020年東京奧運如期舉行

自行車／盯防日本隊 馮俊凱浪漫台三線續穿藍衫

前一站騎出個人環台賽最佳亞軍成績的我國「一哥」馮俊凱，昨天在二○二○年國際自由車環台賽第三站再以第十名成績進站，總成績仍居第二，今天第四站將續穿亞洲第一的「藍衫」。

拳擊／約旦傳新冠肺炎首例 選手卻不敢戴口罩

約旦今日傳出新冠肺炎（（COVID-19）首例，在約旦安曼拚戰2020東京奧運拳擊亞洲大洋洲資格賽的中華代表隊卻有苦難言...

網球／不敗球王 挑戰名人賽雙冠

剛在杜拜公開賽打下本季第2冠的塞爾維亞「世界球王」約克維奇（Novak Djokovic），連勝之旅下一站要啟程印地安泉...

拳擊／奧運資格賽今開戰 林郁婷慎防里約奧運銀牌攔路

2020東京奧運拳擊亞洲大洋洲資格賽，今日起至11日在約旦安曼登場。我國四名女將陳念琴、林郁婷、黃筱雯、吳詩儀都列各自量...

東京奧運是否延期 日本官員：合約允許年底舉辦

各界擔憂武漢肺炎疫情恐迫使國際奧會取消2020年東京奧運之際，日本奧運大臣橋本聖子今天表示，根據東京與國際奧會之間的合約...

新冠肺炎疫情若不止 傳東奧可能閉門競賽

英國自由車協會理事長帕克（Stephen Park）暗示，新冠肺炎疫情可能導致今年東京奧運在沒有觀眾的情況下舉行

熱門新聞

東京奧運是否延期 日本官員：合約允許年底舉辦

NBA／鄧肯代班波總上位 馬刺險勝黃蜂挺老大哥

國際奧會發言人：東京奧運7月24日如期舉行

NBA／柯瑞回歸倒數 勇士客場暴冷碎金塊

NBA／鵜鶘防守潰堤輸灰狼 威廉森紀錄夜白搭

NBA／勒佛特轟新高51分 籃網戲劇化逆轉綠衫軍

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。