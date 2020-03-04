東京奧運傳如期舉行 國訓中心防疫不間斷

國際奧會（IOC）在今天的會議中宣布，將於7月24日登場的東京奧運，目前仍朝著如期舉行的方向前進；而為了協助我國代表隊選手屆時參賽能做好防疫工作，國訓中心從今年一月起就不斷加強防疫資訊宣導，確保選手能夠獲得最正確的資訊來面對疫情。

國際奧運在今天重申了東京奧運將如期舉行的立場，主席巴哈也在談話過程向全球選手呼籲，應該對奧運的成功舉辦抱持信心，全力進行備戰，展現了國際奧會將不受新冠肺炎疫情干擾，仍打算如期舉辦東京奧運的決心。

為了因應眼前的疫情，國訓中心在今年農曆年節後就召開緊急防疫會議，並且成立防疫小組，並在過去一段時間號召選手進行防疫宣導及衛生教育。

執行長李文彬在日前除了指示清查培訓隊成員及中心員工的旅遊史和進出中港澳地區的狀況外，也要求確保中心口罩數量，於每日進行體溫測量時發給培訓隊成員，確保選手在訓練過程中安全無虞。

此外，上半年在亞洲各地舉行的奧運資格賽，包括目前正在杜拜舉行的聯杯盃亞大區一級賽事、以及在約旦舉行的東京奧運拳擊亞大區資格賽，國訓中心與體育署都有提供包含口罩、酒精在內的防疫包，確保選手能取得防疫物資，而在東京奧運期間也將會有專業的醫療團隊隨行，提供選手防疫上的協助。

而為了避免培訓隊因賽事搭乘之航班，如航段轉機國家是屬於警示國家，國訓中心也將會協調該單項協會更改轉機國家，或選擇直飛，來避免轉機過程發生感染風險。