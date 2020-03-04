聯邦盃／謝淑薇未登場 中華隊首戰1：2不敵印尼

2020年聯邦盃亞大區第一級賽事昨天晚間在杜拜登場，中華代表隊在首日賽程中遭遇印尼，在一姊謝淑薇未登場的情況下，中華隊在前兩點單打賽事中接連吞敗，儘管第三點雙打的詹詠然／楊亞依取勝，但仍是以1：2敗下陣來。

今年聯邦盃我國派出了楊亞依、梁恩碩、詹詠然、詹皓晴與睽違三年多再披國家隊戰袍的謝淑薇出征杜拜，而這次我國將與中國大陸、南韓、烏茲別克、印度和印尼爭奪前兩名晉級四月世界組二級升降賽的門票。

在昨天晚間登場的首日賽事中，我國面對過去13度交手吞下九敗的印尼，原先排出由梁恩碩與謝淑薇出戰單打賽事，不過最終以磨練新人為由，改由年僅15歲的楊亞依取代謝淑薇出賽，在前兩點單打賽事中楊亞依與梁恩碩面對印尼普利絲卡（Priska Madelyn Nugroho）、蘇捷雅迪（Aldila Sutjiadi），分別以4：6、7：6（12：10）、0：6和2：6、6：4、2：6敗下陣來。

在已經無關勝負的情況下，中華隊第三點的雙打也改由詹詠然搭配楊亞依出擊，兩人面對普利絲卡／蘇捷雅迪以兩個7：5勝出。

接下來中華隊將在今天晚間遭遇強敵南韓，將由梁恩碩以及近兩周在中東拿下雙冠的謝淑薇擔綱前兩點單打，第三點雙打則將由詹家姊妹詹詠然／詹皓晴聯手出擊。