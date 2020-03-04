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國際奧會盼東奧如期舉行 主席巴哈：運動員該保持信心

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
國際奧會主席巴哈（Thomas Bach）。 圖／美聯社
國際奧會主席巴哈（Thomas Bach）。 圖／美聯社

受到新冠肺炎疫情影響，原訂7月24日登場的東京奧運會是否如期舉行，在近日引發各界關注，不過國際奧會（IOC）發言人亞當斯（Mark Adams）今天透露，目前仍朝著讓奧運如期舉行的方向前進，主席巴哈（Thomas Bach）也於洛桑發表演說時呼籲全球運動員，應該對於奧運的成功舉辦保持信心。

新冠肺炎疫情在全球持續延燒，已有超過9萬人確診、3000人死亡，尤其在主辦國日本的疫情也愈發嚴重，讓東京奧運是否能如期登場成為未知數，而日本奧林匹克大臣橋本聖子在昨天晚間就曾透露，不排除賽事將延至今年底舉行。

不過國際奧會在今天的會議中提到，目前仍朝著東京奧運如期於7月24日至8月9日舉行的方向前進，並在聲明中指出，「IOC執行部門今天對於東京奧運如期舉行給予完全承諾，國際奧會執行委員會在聽取了迄今為止面對新冠肺炎病毒所採取的所有措施和簡報後，進行了全面的討論，並在2月中成立了一個聯合工作團隊，包括IOC、東京奧運籌委會、主辦城市東京市、日本政府和世界衛生組織。」

而IOC主席巴哈今天在洛桑發表演說時，也向所有運動員喊話，希望他們對於奧運的成功舉辦能充滿信心，「在執委會的全面討論後，IOC仍會全力讓奧運會成功舉行，我謹鼓勵所有運動員對此充滿信心，繼續為奧運做好準備。」

東京奧運

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