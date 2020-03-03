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自行車／盯防日本隊 馮俊凱浪漫台三線續穿藍衫

聯合報 / 記者曾思儒／綜合報導
台灣「一哥」馮俊凱（左二）續保藍衫。 圖／Sonoko Tanaka提供
台灣「一哥」馮俊凱（左二）續保藍衫。 圖／Sonoko Tanaka提供

前一站騎出個人環台賽最佳亞軍成績的我國「一哥」馮俊凱，昨天在二○二○年國際自由車環台賽第三站再以第十名成績進站，總成績仍居第二，今天第四站將續穿亞洲第一的「藍衫」。

環台賽昨天進行浪漫台三線賽程，高鐵新竹站出發後經關西、三灣老街、獅頭山風景區、南庄遊客中心等，途中各有兩個登山點及衝刺點，去年奪冠的澳洲聖托斯車隊尼可拉斯以三小時四十九分○三秒再度封王，中華隊則以馮俊凱的單站第十最佳。

馮俊凱提到，保住藍衫是本站任務，「其他隊員都很賣力為我領騎，每位隊員的表現很不錯。」他特別點名首次參賽的十九歲小將蘇宇銘，「年輕有潛力，三站表現很好，雖然還有一些細節要加強，但未來可看性很高。」

環台賽今天開始還有兩站，日本好手成馮俊凱捍衛藍衫的主要對手，他表示，策略是「以守為攻」，視日本選手戰術去做因應，「我們如果主動，會消耗團隊戰力，現在就是看日本的動作。」

澳洲聖喬治車隊萊恩三站結束以八小時○九分十四秒續穿領先者「黃衫」，馮俊凱只以十一秒落後。

澳洲 台三線 新竹

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