拳擊／約旦傳新冠肺炎首例 選手卻不敢戴口罩

約旦今日傳出新冠肺炎（COVID-19）首例，在約旦安曼拚戰2020東京奧運拳擊亞洲大洋洲資格賽的中華代表隊卻有苦難言，由於約旦戴口罩反而會引來側目，導致選手不敢戴口罩。

2020東京奧運拳擊亞洲大洋洲資格賽原定2月初在中國大陸武漢登場，因新冠肺炎疫情，延後並改在3日至11日在約旦安曼登場。

教練柯文明表示，「今天看新聞也得知約旦有一例傳出，大會為了讓各國選手放心，昨日技術會議上播放防疫影片。訓練場有量體溫，比賽場地則無。」

且柯文明透露，一如在歐洲國家，西亞約旦同樣少有人戴口罩，戴口罩反而會引起側目，因此中華隊只能提高警覺，由防護員個別注意選手狀況自保。

我國奧運拳擊培訓隊共計10人出征，四名女將列種子，陳念琴以及去年54公斤級世錦賽金牌黃筱雯，各列69公斤級、51公斤級頭號種子，林郁婷57公斤級第二種子，吳詩儀60公斤級第三種子，51公斤級將產生六席奧運資格，其餘量級晉級四強就能獲得奧運門票。