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網球／不敗球王 挑戰名人賽雙冠

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
「世界球王」約克維奇（Novak Djokovic）。圖／路透社
「世界球王」約克維奇（Novak Djokovic）。圖／路透社

剛在杜拜公開賽打下本季第2冠的塞爾維亞「世界球王」約克維奇Novak Djokovic），連勝之旅下一站要啟程印地安泉名人賽，跨季拉出21連勝的他明白說，目標就是過去3年都錯過的冠軍。

小約不敗金身在杜拜4強賽差點遭法國好手孟非斯（Gael Monfils）終結，但他第二盤「搶7」瓦解孟非斯3個賽末點，最終在決勝盤逆轉，決賽再以直落2拍下排第2種子的希臘名將西西帕斯（Stefanos Tsitsipas），迎接澳網後的再一座金盃。

本季18戰都打下勝利，小約肯定說，今年的開季是自己職網生涯最佳之一，雖說連勝能延續多久難說，但仍會努力保持健康，在球場積極搶勝。

小約下個目標是今年第一場名人賽，印地安泉名人賽3月12日開打，邁阿密名人賽接棒登場。

「我設定的目標非常明確，我會為這兩場比賽好好準備，試著健康出賽，希望在印地安泉和邁阿密都會有很好表現。」小約補充說，過去3年自己在兩場印地名人賽都沒特別表現，今年開季打出亮眼成績後，爭奪2016年後再一座印地安泉冠軍也成自己動力。

過去共有5名球員完成過同年包下印地安泉和邁阿密雙冠，分別是敗1994年的美國名將山普拉斯（Pete Sampras）、1998年的智利里奧斯（Marcelo Ríos）、2001年阿格西（Andre Agassi）和「瑞士特快車」費德勒Roger Federer）和小約，其中費德勒和小約都完成過不只一次，費德勒2005、06和17年都寫下紀錄，小約則是2011年、14、15和16年的雙冠得主。

費德勒 Roger Federer Novak Djokovic 約克維奇

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