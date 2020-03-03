拳擊／奧運資格賽今開戰 林郁婷慎防里約奧運銀牌攔路

2020東京奧運拳擊亞洲大洋洲資格賽，今日起至11日在約旦安曼登場。我國四名女將陳念琴、林郁婷、黃筱雯、吳詩儀都列各自量級種子，其中陳念琴居69公斤級頭號種子，該量級共12名選手，陳念琴首輪免戰，只要八強勝出就能獲得奧運門票。

原定2月初在中國大陸武漢舉行的奧運拳擊亞大洲資格賽，因新冠肺炎疫情延後並移至約旦安曼舉行。我國10人參賽，四名女將列種子，陳念琴居69公斤級頭號種子，去年54公斤級世錦賽金牌黃筱雯則居51公斤級頭號種子，林郁婷為57公斤級第二種子，吳詩儀60公斤級第三種子，51公斤級奧運門票共6席，其餘量級各4席。

去年世錦賽拿下57公斤級銅牌的林郁婷位在下半部籤表，同樣首輪免戰，教練曾自強表示，林郁婷雖居第二種子但不可大意，同在下半部的大陸尹軍花是最大勁敵。

林郁婷與尹軍花有機會將在八強碰頭，尹軍花是2016年里約奧運銀牌、去年雅加達亞運金牌，若能順利過尹軍花這關，就能收下奧運門票。林郁婷首戰預計將在台灣時間5日凌晨出賽。

陳念琴所屬的69公斤級共12名選手參賽，陳念琴首輪輪空，直接晉級八強，贏一場就能取得奧運門票。她首戰對手將是蒙古和紐西蘭選手勝方。教練柯文明表示，「蒙古和紐西蘭選手都是生面孔，資料並不多，今日會在場邊觀察狀況再評估。」