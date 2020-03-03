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東京奧運是否延期 日本官員：合約允許年底舉辦

中央社 / 東京3日綜合外電報導
日本奧運大臣橋本聖子今天表示，根據東京與國際奧會之間的合約，日本能將2020年東京奧運延到年底舉辦。 美聯社
日本奧運大臣橋本聖子今天表示，根據東京與國際奧會之間的合約，日本能將2020年東京奧運延到年底舉辦。 美聯社

各界擔憂新冠肺炎疫情恐迫使國際奧會取消2020年東京奧運之際，日本奧運大臣橋本聖子今天表示，根據東京與國際奧會之間的合約，日本能將2020年東京奧運延到年底舉辦。

路透社報導，橋本聖子今天在國會回答議員質詢說：「合約要求在2020年內舉辦奧運。這可以被解釋為允許延後（原定7月展開的賽事）。」

根據這份奧運舉辦協議，取消賽事的權利屬於國際奧會（International Olympic Committee）。

國際奧會主席巴赫（Thomas Bach）上週指出，儘管新型冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情擴散，國際奧會仍「投入全力」以如期舉辦東京奧運。

橋本聖子表示，日本政府和東京仍致力於舉辦奧運，「我們會盡一切所能，確保賽事如期進行」。東奧預計在7月24日展開。

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