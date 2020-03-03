新冠肺炎疫情若不止 傳東奧可能閉門競賽

英國自由車協會理事長帕克（Stephen Park）暗示，新冠肺炎疫情可能導致今年東京奧運在沒有觀眾的情況下舉行。

英國「每日郵報」報導，國際奧林匹克委員會（IOC）、世界衛生組織（WHO）與其他運動協會領導人討論過閉門比賽，以代替取消奧運的方案。

日本已有多項體育競賽是在觀眾不能入場下舉行，包括日職官辦熱身賽、網球、相撲及賽馬競賽。

目前國際奧會仍在盡力要讓東奧如期於7月24日登場。

帕克說：「目前我確實有信心奧運會繼續辦下去，但這是否意味著可能會有所不同？有可能。」

他指出：「看看兩週後在（義大利）柯蒂納（Cortina）舉行的高山滑雪世界盃，他們要在沒有觀眾的狀態下閉門比賽，而那個地區沒有任何受到感染案例。」

英國「電訊報」前報導，國際奧會給日本3個月時間化解新冠肺炎疫情危機，國際奧會資深委員龐德（Dick Pound）宣稱，疫情若到5月仍無法遏止，東京奧運有可能取消或延後一年舉行。

不過日本政府表示，委員發言非國際奧會正式看法，會持續為如期舉辦進行準備。