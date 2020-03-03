快訊

剪斷電子腳鐐計程車之狼落網！警方在高雄岡山地區逮人

新竹林東京北京返台不配合居家檢疫 遭重罰百萬成首例

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高球／防疫當中累積戰力 世界排名第二教練亞當斯協助國家隊訓練

聯合新聞網 / 記者王樹衡／即時報導
世界排名第二教練亞當斯協助國家隊訓練，圖中為高協理事長王政松。 中華高協提供
世界排名第二教練亞當斯協助國家隊訓練，圖中為高協理事長王政松。 中華高協提供

由於疫情影響，多場國際賽及移地訓練取消，為維持國家隊戰力及訓練績效，由國家隊教練牽線高爾夫文摘排名第二的亞當斯(Mike Adams) 及其團隊於3月2日、3日兩天前來台灣，在林口藍灣高爾夫世界練習場的DREAM GOLF學院為國家隊訓練。

延續去年暑假大師營為國家隊集訓之優良效果，本次集訓特邀請排名第二的亞當斯為我國國家隊女子選手安禾佑、陳伶潔、劉芃姍、邱譓芠、陳葶伃、郭瑜恬；男子選手劉永華、蘇晉弘、許育誠、沙比亞特馬克、林宸駒、黃郁翔每位選手一對一指導。

亞當斯的學生共贏過15場職業大賽的紀錄，透過生物力學儀器的科學化測量，以數據、影像化等高科技，針對選手擊球問題與姿勢進行調整。許多選手在調整過後揮桿速度以及效率都大幅提升。除了選手的教學以外，國內眾多高爾夫教練也前來觀摩名教練團隊的指導，學習如何以教學團隊的系統化訓練來提升選手質量，此次行程可說是收穫豐富。

中華高協王政松理事長也特地前往集訓中心勉勵國家隊選手，同時也叮嚀教練團需要隨時注意防疫與選手的健康並積極備戰為下半年度的各級賽事準備。

疫情

相關新聞

網球／莎拉波娃透露生涯場上摔拍次數 答案竟是零

32歲的網壇美女莎拉波娃(Maria Sharapova)上周因傷病宣布退休，令很多球迷不捨，近來也有不少相關她生涯軼事...

自行車／環台賽浪漫台三線第10 馮俊凱續穿藍衫

2020年國際自由車環台賽，3日第三站浪漫台3線站，台灣「一哥」馮俊凱繼續擔綱車隊主將，在一眾速度好手當中，以第十名的成...

高球／防疫當中累積戰力 世界排名第二教練亞當斯協助國家隊訓練

由於疫情影響，多場國際賽及移地訓練取消，為維持國家隊戰力及訓練績效，由國家隊教練牽線高爾夫文摘排名第二的亞當斯(Mike Adams) 及其團隊於3月2日、3日兩天前來台灣，在林口藍灣高爾夫世界練習場

高球／尋找下一個高手 裙襬搖搖體驗營開始報名

您想成為曾雅妮或潘政琮的接班人嗎？國內高球第一品牌「財團法人裙襬搖搖高爾夫基金會」將秉持主辦美國LPGA巡迴賽的用心，投入國內高爾夫基層扎根行列！於3月7日至4月3日在新竹、台北、高雄三地辦理三場「逐

網球／謝淑薇防疫高警覺 深夜練球不參加聚餐

武漢肺炎疫情在全球蔓延，台灣網球一姐謝淑薇也保持警覺，人在杜拜備戰聯邦盃亞大區一級賽事的她，為降低感染病毒風險，除刻意選...

PGA／奪生涯首冠 南韓新秀任成宰心繫國內肺炎疫情

去年摘下年度最佳新人的南韓21歲新生代好手任成宰，今天在PGA本田菁英賽最終輪揮出66（-4）桿，四輪總桿數274（-6...

自由車／創環台賽最佳成績 馮俊凱披亞洲冠軍藍衫

2020年國際自由車環台賽今天移師桃園進行，台灣「一哥」馮俊凱今天於桃園站最後2公里突圍殺出，最終以2小時50分33秒拿...

健力／伊朗最強壯男人猝逝 享年31歲

原本打算今年到東京挑戰帕奧3連霸，伊朗健力名將拉赫曼（Siamand Rahman）卻沒能完成目標，他疑因心臟病猝逝，享...

網球／納達爾後第一人 巴西19歲小將智利奪冠

19歲巴西小將魏德（Thiago Seyboth Wild）寫下網壇大驚奇，世界排名百大外的他持外卡參加智利公開賽，不但...

網球／「中東女王」謝淑薇報到 中華隊聯邦盃到齊

女雙排名在今天重返「世界球后」的謝淑薇，帶著杜拜和多哈女網賽的雙打金盃和中華隊會合，為2020聯邦盃亞大區一級賽事進行最...

港都盃田徑賽／陳傑冬訓驗收 秀短跑能耐

為了檢視冬訓期成效，「跨欄王子」陳傑在港都盃全國田徑錦標賽沒參與「本行」男子四百公尺跨欄，反「跨行」跑一百及二百公尺，最...

企排挑戰賽／台電男排6連霸 與「戰神」告別

台灣「戰神」王明浚昨天在輔大中美堂獻出生涯告別戰，率台電男排隊廿五比廿一、廿七比廿五、廿五比十五直落三掃退長力隊，在企業...

熱門新聞

威廉森無情輾壓對手 比美坦克流3大名將！

NBA／詹皇發球違例 俠客烏龍球：國王也有出糗時

NBA／新生代後衛頂尖對決 莫蘭特裡子面子皆贏

MLB／長打出爐 林子偉對老虎敲二壘安打

MLB／陳偉殷挨2轟 中繼1.1局失4分吞敗

NBA／亞瑞查警告別再穿襠過人 楊恩：除非我退休

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。