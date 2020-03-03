高球／防疫當中累積戰力 世界排名第二教練亞當斯協助國家隊訓練

由於疫情影響，多場國際賽及移地訓練取消，為維持國家隊戰力及訓練績效，由國家隊教練牽線高爾夫文摘排名第二的亞當斯(Mike Adams) 及其團隊於3月2日、3日兩天前來台灣，在林口藍灣高爾夫世界練習場的DREAM GOLF學院為國家隊訓練。

延續去年暑假大師營為國家隊集訓之優良效果，本次集訓特邀請排名第二的亞當斯為我國國家隊女子選手安禾佑、陳伶潔、劉芃姍、邱譓芠、陳葶伃、郭瑜恬；男子選手劉永華、蘇晉弘、許育誠、沙比亞特馬克、林宸駒、黃郁翔每位選手一對一指導。

亞當斯的學生共贏過15場職業大賽的紀錄，透過生物力學儀器的科學化測量，以數據、影像化等高科技，針對選手擊球問題與姿勢進行調整。許多選手在調整過後揮桿速度以及效率都大幅提升。除了選手的教學以外，國內眾多高爾夫教練也前來觀摩名教練團隊的指導，學習如何以教學團隊的系統化訓練來提升選手質量，此次行程可說是收穫豐富。

中華高協王政松理事長也特地前往集訓中心勉勵國家隊選手，同時也叮嚀教練團需要隨時注意防疫與選手的健康並積極備戰為下半年度的各級賽事準備。