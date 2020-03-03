高球／尋找下一個高手 裙襬搖搖體驗營開始報名

您想成為曾雅妮或潘政琮的接班人嗎？國內高球第一品牌「財團法人裙襬搖搖高爾夫基金會」將秉持主辦美國LPGA巡迴賽的用心，投入國內高爾夫基層扎根行列！於3月7日至4月3日在新竹、台北、高雄三地辦理三場「逐夢高球，小手變高手」高爾夫體驗營，讓您順利搭上接班人列車。凡7歲至11歲學童，不限資格即日起皆可報名，報名費300元。

主辦單位表示，新竹場將於3月7日(六)上午9時至12時，在新竹新元高爾夫練習場舉行。台北場於3月15日(日)上午9時至12時，在青年公園高爾夫練習場舉行。高雄場於4月3日(五) 上午9時至12時，在鳳山鳳頂高爾夫練習場舉行。

意者即日起請至裙襬搖搖官網、FB網站下載或線上填寫報名表並繳費，各場次報名截止日期為辦理前一天下午六時止。主辦單位強調，活動結束後每個月在各練習場將有四次教練假日駐點教學，展現「裙襬搖搖高爾夫基金會」長期耕耘基層高爾夫扎根的決心。

授課方式結合GASP動畫及特效、趣味競賽及個別動作教學等。授課內容包括：高爾夫歷史、果嶺區概念教學及全揮桿輔助動作等。活動一律採網路及傳真報名，並按報名表所示，匯繳報名費至國泰世華銀行「財團法人裙襬搖搖高爾夫基金會」帳戶，不接受電話報名。主辦單位表示，授課講師均為裙襬搖搖基金會經驗豐富師資，授課方式生動活潑、內容充實有趣，請早報名以免向隅。

活動聯絡請洽(02) 2351-1945 侯小姐或電子郵件：swingingskirts1945@gmail.com

裙襬搖搖高球基金會提供 裙襬搖搖體驗營。

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