網球／莎拉波娃透露生涯場上摔拍次數 答案竟是零

32歲的網壇美女莎拉波娃(Maria Sharapova)上周因傷病宣布退休,令很多球迷不捨,近來也有不少相關她生涯軼事的報導,讓人回味她打球的日子,而據一名粉絲在推特上發文表示,莎拉波娃轉入職業18年以來,從未在比賽中摔拍,對此,她本人親自打趣回應說,「確實在比賽是從沒有摔過拍子,但練習時肯定有啦。」

網球員在場上情緒失控,有時會摔拍子出氣,這種畫面在職業賽事屢見不鮮,但自2001年轉入職業的莎拉波娃來說,生涯歷經856場職業比賽,卻沒有任何一次摔斷拍子的紀錄,雖這並非什麼特殊的事蹟,但球迷在推文中讚賞說,「她總是能夠在場上做好自己的情緒控管。」

莎拉波娃以有趣的方式親自回應這件事,還說「這感覺很好。」

不過,雖場上情緒控管得宜,但莎拉波娃在場上最引發爭議的一點,是場上發出的高分量喊聲,往往會高達100分貝以上,像是警車的警笛聲一樣大,連隔壁球場都得到,有時甚至令對手認為干擾比賽,一度也讓WTA對此一問題的重視,然而這或許是莎拉波娃發洩情緒的另一種方式,總之,她不會找拍子麻煩。

Well 😅 Never in a match, but certainly in practice. THAT felt good 😇 https://t.co/c4FjsHaK6V