網球／莎拉波娃透露生涯場上摔拍次數 答案竟是零

32歲的網壇美女莎拉波娃(Maria Sharapova)上周因傷病宣布退休，令很多球迷不捨，近來也有不少相關她生涯軼事的報導，讓人回味她打球的日子，而據一名粉絲在推特上發文表示，莎拉波娃轉入職業18年以來，從未在比賽中摔拍，對此，她本人親自打趣回應說，「確實在比賽是從沒有摔過拍子，但練習時肯定有啦。」

網球員在場上情緒失控，有時會摔拍子出氣，這種畫面在職業賽事屢見不鮮，但自2001年轉入職業的莎拉波娃來說，生涯歷經856場職業比賽，卻沒有任何一次摔斷拍子的紀錄，雖這並非什麼特殊的事蹟，但球迷在推文中讚賞說，「她總是能夠在場上做好自己的情緒控管。」

莎拉波娃以有趣的方式親自回應這件事，還說「這感覺很好。」

不過，雖場上情緒控管得宜，但莎拉波娃在場上最引發爭議的一點，是場上發出的高分量喊聲，往往會高達100分貝以上，像是警車的警笛聲一樣大，連隔壁球場都得到，有時甚至令對手認為干擾比賽，一度也讓WTA對此一問題的重視，然而這或許是莎拉波娃發洩情緒的另一種方式，總之，她不會找拍子麻煩。