網球／謝淑薇防疫高警覺 深夜練球不參加聚餐
武漢肺炎疫情在全球蔓延，台灣網球一姐謝淑薇也保持警覺，人在杜拜備戰聯邦盃亞大區一級賽事的她，為降低感染病毒風險，除刻意選在深夜練球，也婉拒參與全隊的聚餐。
2020聯邦盃亞大區一級賽事，今年選在杜拜舉行，共有台灣、中國、南韓、印度、印尼與烏茲別克共6隊參賽，比賽採單循環、每場需打2場單打以及1場雙打，每隊都得出賽5場，成績最佳2隊可獲4月中主客場制的升降賽門票。
謝淑薇過去2週，先後拿下杜拜女網賽與杜哈女網賽2場雙打冠軍，對於近來在全球氾濫的武漢肺炎，她也保持高度警覺，除避免前往人多的地方，就連練球時間也選在當地深夜10時，她說：「這2週雙打都打到很晚，所以在這裡已習慣打晚上。」
除在夜深人靜之時練球，謝淑薇也特別告知聯邦盃中華隊教練翁宜寧，比賽期間每晚全隊聚餐，她大概都不會出席，請大家見諒，她解釋：「之後還有許多比賽，不能不特別小心。」
世界衛生組織（WHO）於2月11日，將武漢肺炎定名為COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）。
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