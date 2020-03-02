PGA／奪生涯首冠 南韓新秀任成宰心繫國內肺炎疫情
去年摘下年度最佳新人的南韓21歲新生代好手任成宰，今天在PGA本田菁英賽最終輪揮出66（-4）桿，四輪總桿數274（-6）桿、一桿之差逆轉勝出，奪下生涯首座PGA金盃。
前三輪打完還落後4桿的任成宰，趁著原本的領先者英國好手弗利特伍德（Tommy Fleetwood）最終輪出現亂流、僅揮出71（+1）桿，成功超車，最終輪他共抓下7隻小鳥、吞3柏忌，包含關鍵第17洞的八呎推桿。
出身南韓濟州島的任成宰去年參加35場比賽，其中7場比賽闖進前十，雖然生涯首冠未出爐，但在山德森錦標賽名列第二，日本錦標賽（The ZOZO Championship）也打出並列第三的成績。
「獲選年度最佳新人後，我有多次機會奪冠，但我浪費了許多機會，我真的很渴望贏球。」任成宰認為，正是因為有前幾次與冠軍擦身的經驗，也讓他特別珍惜這得來不易的首冠，「特別是在這麼年輕時，我感到非常感恩且滿足。」
而這座冠軍也讓任成宰一口氣抱回126萬美元的冠軍獎金，不過他表示，自己並不在意那張超過百萬美元的冠軍支票，反心繫南韓陷入嚴重的新冠肺炎疫情。
任成宰說：「在南韓，我知道大家都在對抗新冠病毒，能在這個困難時刻奪冠、向國內傳遞一些好消息，身為一名南韓球員我十分驕傲，能為國家做一點事，也希望大家一起度過這個難關。」
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言