PGA／奪生涯首冠 南韓新秀任成宰心繫國內肺炎疫情

去年摘下年度最佳新人的南韓21歲新生代好手任成宰，今天在PGA本田菁英賽最終輪揮出66（-4）桿，四輪總桿數274（-6）桿、一桿之差逆轉勝出，奪下生涯首座PGA金盃。

前三輪打完還落後4桿的任成宰，趁著原本的領先者英國好手弗利特伍德（Tommy Fleetwood）最終輪出現亂流、僅揮出71（+1）桿，成功超車，最終輪他共抓下7隻小鳥、吞3柏忌，包含關鍵第17洞的八呎推桿。

出身南韓濟州島的任成宰去年參加35場比賽，其中7場比賽闖進前十，雖然生涯首冠未出爐，但在山德森錦標賽名列第二，日本錦標賽（The ZOZO Championship）也打出並列第三的成績。

「獲選年度最佳新人後，我有多次機會奪冠，但我浪費了許多機會，我真的很渴望贏球。」任成宰認為，正是因為有前幾次與冠軍擦身的經驗，也讓他特別珍惜這得來不易的首冠，「特別是在這麼年輕時，我感到非常感恩且滿足。」

而這座冠軍也讓任成宰一口氣抱回126萬美元的冠軍獎金，不過他表示，自己並不在意那張超過百萬美元的冠軍支票，反心繫南韓陷入嚴重的新冠肺炎疫情。

任成宰說：「在南韓，我知道大家都在對抗新冠病毒，能在這個困難時刻奪冠、向國內傳遞一些好消息，身為一名南韓球員我十分驕傲，能為國家做一點事，也希望大家一起度過這個難關。」