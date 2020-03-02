自由車／創環台賽最佳成績 馮俊凱披亞洲冠軍藍衫

2020年國際自由車環台賽今天移師桃園進行，台灣「一哥」馮俊凱今天於桃園站最後2公里圖為殺出，最終以2小時50分33秒拿下單站第二，前兩站比完總成績也暫居第二，並披上亞洲冠軍藍衫。

馮俊凱自2007年起參與環台賽，期間12度參賽，過去單站最佳成績為2012年第五名。今年他在桃園站成功創下生涯最佳成績並穿上榮耀的領騎衫，他也感覺相當振奮。

去年馮俊凱在環台賽第二至四站都拿下藍衫，可惜最終日以些微之差不敵日本增田成幸，也讓出藍衫；這次馮俊凱希望延續去年的佳績，每每都能用精彩的表現回應地主車友們的期待，他認為在奧運年的此時，特別顯得意義非凡。

「桃園站算是高速度的坡，這種路線也滿適合我，而且路況我又滿熟悉的，哪個地方可以休息、哪個地方要全力、哪個地方轉彎要注意大概都知道。」除了個人在決勝時刻表現精彩，馮俊凱也將功勞歸功於中華隊戰友們的付出與努力，明天就是盡力發揮。

馮俊凱說：「明天還是一樣盡力吧，就先撐過仙山，後面衝刺的話再看情況，裡面還是參雜了技術性的爬坡、下坡，畢竟公路賽不可預知的事情還滿多的，不過我相信中華隊會更盡力。」