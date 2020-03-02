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健力／伊朗最強壯男人猝逝 享年31歲

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
拉赫曼。 美聯社
拉赫曼。 美聯社

原本打算今年到東京挑戰帕奧3連霸，伊朗健力名將拉赫曼（Siamand Rahman）卻沒能完成目標，他疑因心臟病猝逝，享年31歲。

拉赫曼堪稱健力界「最強壯男人」，除在2012年倫敦帕奧和2016年里約都摘金，他4年前在里約成第一位舉起300公斤的健力選手，目前保持的310公斤握舉紀錄仍是107公斤以下級的世界紀錄。

東京帕運今年8月25日登場，拉赫曼提前退出戰局，國際帕拉林匹克委員會主席帕森斯（Andrew Parsons）表示，整個帕拉運動界都深感哀悼，「拉赫曼是這項運動的先驅，鼓舞了伊朗和全世界很多人們，他也是帕運中的傑出人士，同時是很完美的人，是名巨人紳士，是非常友善的人。」

拉赫曼2014到16年9度締造世界紀錄，除兩枚帕運金牌，2014年也在杜拜摘下世界冠軍頭銜，2017年和19年再進帳兩座世界冠軍；他2016年在里約帕運奪金，成績遙遙領先銀牌選手75公斤，主宰全場的表現也獲選當年帕運最佳男運動員。

他2012年倫敦是參加100公斤級，里約改到107公斤級仍摘金，東京帕運原本瞄準第3面金牌，還立誓要推進自己保持的世界紀錄，可惜英年早逝，無法實現承諾。

里約帕運 巨人

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