網球／納達爾後第一人 巴西19歲小將智利奪冠

19歲巴西小將魏德（Thiago Seyboth Wild）寫下網壇大驚奇，世界排名百大外的他持外卡參加智利公開賽，不但一路殺進決賽，最終戰更以7：5、4：6、6：3拍下挪威對手魯德（Casper Ruud），成為最年輕打下ATP冠軍的巴西選手。

魏德也成「西班牙蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）2005年後的最年輕南美紅土賽季冠軍，納達爾當時以18歲之齡奪下墨西哥阿卡普爾科公開賽冠軍，相隔15年，昨天納達爾又捧起從紅土改為硬地的阿卡普爾科金盃。

持外卡參賽時，魏德世界排名僅182位，智利奪冠賺進250分積分後，本周世界排名一舉衝到113位，他開心說：「這是不可思議的成就，也是我一直的夢想，我需要把這周的好狀態維持到之後整個球季。」

他也提到，對手排名雖都高出自己，但隨著比賽進行，感覺自己球場狀態愈來愈好，「我開始覺得可以一步一步前進，當我打進決賽，我只需要表現像其他比賽一樣，就像我整個禮拜的樣子，然後掌握住我的機會。」

世界排名38的魯德，到智利的前兩周才剛打下布宜諾斯艾利斯冠軍、成為挪威第一位ATP摘冠的球員，這次以第2種子之姿挑戰第2冠失敗，21歲的他不吝嗇讚美對手，「他證明值得這張外卡，也掌握住他的機會。」魯德補充說，相信未來幾年仍會看到魏德征戰身影，「希望未來我們能有很多次決賽交手機會。」