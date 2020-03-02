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網球／「中東女王」謝淑薇報到 中華隊聯邦盃到齊

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
謝淑薇與中華隊會合。圖／四維體育推廣教育基金會提供
謝淑薇與中華隊會合。圖／四維體育推廣教育基金會提供

女雙排名在今天重返「世界球后」的謝淑薇，帶著杜拜和多哈女網賽的雙打金盃和中華隊會合，為2020聯邦盃亞大區一級賽事進行最後備戰，加上詹家姊妹詹詠然和詹皓晴也抵達中華隊下榻旅館，代表團全員到齊。

本屆聯邦盃亞大區一級共有中華隊、中國大陸、南韓、印度、印尼、烏茲別克共六隊與會，比賽採單循環、每場兩單一雙制，成績最佳兩隊可獲4月中旬主客場制的升降賽門票，對戰順序將在今天的領隊會議中決定。

本屆中華台北代表團的成員眾多，除了選手個人團隊與教練外，網協還派出物理治療師黃楷筑與陪練員陳楷勳，整個代表團超過20人。從台灣出發的代表團當地時間3月1日清晨6時抵達杜拜，隨即入住五星級的大會指定旅館，稍作休息後，下午展開首次練球。前一晚已從卡達杜哈飛抵杜拜的新科「中東女王」謝淑薇，在哥哥謝政瀛陪同下晚上10時現身練球，創下台灣網史最晚練球的另類紀錄。

謝淑薇對於近來肆虐全球的新冠肺炎疫情相當警覺，人多之處她都盡量不去，因此白天沒練球，直到傍晚才決定在深夜10時下場熱身，她說：「這兩周雙打都打到很晚，所以在這裡已習慣打晚上。」

第3度登上女雙「世界球后」的寶島一姊也告知中華隊教練翁宜寧，由於之後賽事仍多，要格外注意身體狀況，比賽期間每天晚上全隊的聚餐，她大概都不會出席，請大家見諒。

謝淑薇與中華隊會合。圖／四維體育推廣教育基金會提供
謝淑薇與中華隊會合。圖／四維體育推廣教育基金會提供

中華隊 謝淑薇 詹皓晴

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