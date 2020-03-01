田徑／三拚奧運不強求 林家瑩：已對得起自己

曾在2008、2012年兩度前進奧運的台灣鉛球女將「阿牛」林家瑩，雖然心中仍有奧運夢，但她並不強求，現階段先把自身準備好，「若有機會去比一定會珍惜，但沒去也已經對得起自己。」

現年37歲的林家瑩主宰國內女子鉛球近20年，她曾在2006年多哈亞運奪下銅牌，但從廣州、仁川，一直到雅加達亞運都無法擺脫無牌命運，也未達賽前設定破自己全國紀錄的目標。

今天林家瑩在港都盃全國田徑錦標賽公開女子組鉛球決賽出賽，最終以15公尺09成績摘金，但事實上林家瑩在去年底一次重訓時，支撐腳的左腳拇指不慎被槓片砸傷，導致骨裂至今都未復原。

過去林家瑩也曾發生腳趾遭砸傷的意外，2018年雅加達亞運鉛球決賽時她的左腳小指被鉛球壓到，同樣也是骨裂，也讓她苦笑說：「我的左腳也太慘，看到X光片的當下感覺青天霹靂，狀況正好的時候又受傷。」

對於挑戰生涯第三度出征奧運，林家瑩抱持平常心，「沒想太多，現階段就是好好練習及比賽，若是能去一定會珍惜，但如果不行，我也已經努力過了，已經對得起自己了，」