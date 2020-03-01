新冠肺炎延燒 日本大相撲春季賽破天荒無觀眾
受到新冠肺炎疫情延燒影響，日本相撲協會今天決定，大相撲春季大賽（春場所）將破天荒舉行「無觀眾比賽」，但觀眾仍可在家中收看實況轉播。
日本產經新聞報導，1945年6月正值二次大戰期間，曾經有過夏季大賽（夏場所）僅讓受招待觀眾入場，不開放一般觀眾進場的前例，但在主要賽事（本場所）舉行時完全沒有任何觀眾進場觀看比賽，這次將是頭一遭。
日本讀賣新聞報導，日本相撲協會今天在大阪市內舉行臨時理事會，受到新冠肺炎疫情延燒影響，即將於8日起登場的大相撲春季大賽（春場所），將採取「無觀眾比賽」。
報導指出，上一次不開放一般觀眾進場的「無觀眾比賽」，是1945年6月的夏季大賽（夏場所），距今已75年。
日本相撲協會理事長八角（北勝海信芳）說，在理事會上有各種意見，但為了不造成觀眾困擾，決定舉行「無觀眾比賽」；不過，電視仍會實況轉播賽事，希望大家都能在家中收看。
日本放送協會（NHK）報導，中央政府日前籲請相關團體，在15日前中止、縮小或延後舉行大型活動，讓各賽事主辦單位相繼決定中止或延期。
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