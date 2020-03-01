快訊

日本相模原市夫婦確診新冠肺炎 感染途徑不明

中國創全球首例！新冠肺炎病人成功移植雙肺

新冠肺炎延燒 日本大相撲春季賽破天荒無觀眾

中央社 / 東京1日綜合外電報導

受到新冠肺炎疫情延燒影響，日本相撲協會今天決定，大相撲春季大賽（春場所）將破天荒舉行「無觀眾比賽」，但觀眾仍可在家中收看實況轉播。

日本產經新聞報導，1945年6月正值二次大戰期間，曾經有過夏季大賽（夏場所）僅讓受招待觀眾入場，不開放一般觀眾進場的前例，但在主要賽事（本場所）舉行時完全沒有任何觀眾進場觀看比賽，這次將是頭一遭。

日本讀賣新聞報導，日本相撲協會今天在大阪市內舉行臨時理事會，受到新冠肺炎疫情延燒影響，即將於8日起登場的大相撲春季大賽（春場所），將採取「無觀眾比賽」。

報導指出，上一次不開放一般觀眾進場的「無觀眾比賽」，是1945年6月的夏季大賽（夏場所），距今已75年。

日本相撲協會理事長八角（北勝海信芳）說，在理事會上有各種意見，但為了不造成觀眾困擾，決定舉行「無觀眾比賽」；不過，電視仍會實況轉播賽事，希望大家都能在家中收看。

日本放送協會（NHK）報導，中央政府日前籲請相關團體，在15日前中止、縮小或延後舉行大型活動，讓各賽事主辦單位相繼決定中止或延期。

相撲 新冠肺炎

延伸閱讀

北海道新冠肺炎嚴峻 安倍晉三：中央採購口罩給居民

日本相模原市夫婦確診新冠肺炎 感染途徑不明

傳警車護送？至少3名確診釋囚突破「封城」出武漢

新冠肺炎效應 連假搭客運較去年同期少2至3成

相關新聞

網球／再演4年前戲碼 謝淑薇臉書砲轟網協遴選辦法

台灣網球「一姊」謝淑薇今天透過臉書粉絲團發文，表示至目前為止沒有收到任何奧運補助款或是能幫助選手備戰奧運的實際操作在執行...

田徑／回憶榮耀時刻 鄭兆村難忘台北世大運

台灣田徑好手標槍鄭兆村及女子鉛球林家瑩，今天為了5月底的2020台國際田徑公開賽錄製宣傳短片，呼應賽事宣傳主題「榮耀屬於...

游泳／禁賽打擊大 爆孫楊徹夜未眠

中國游泳運動員孫楊被禁賽8年，有媒體引述知情人士指出，這個打擊來得太過突然，孫楊幾乎一夜未眠。孫楊的母親楊明表示，目前這個關鍵時期，她不太方便說什麼，以免表達不到位。孫楊的律師則發表聲明，批評世界反興

企排挑戰賽／「戰神」王明浚引退 台電男排締10冠霸業

台電「戰神」王明浚，1日獻出企排13年生涯告別作，挑戰賽冠軍賽第二場以25：21、27：25、25：15直落三掃退長力男...

田徑／揮別百米失利 王偉旭港都盃200公尺摘金

短跑好手王偉旭這次在港都盃小試身手，在男子200公尺決賽跑出21秒24摘金，雖然自評狀況不到最佳，但他在本季首戰也有所收...

環台賽／倒數200公尺「掉鏈」 彭源堂與前3擦肩超嘔

2020國際自由車環台賽3月1日登場，美國KHS毅百特車隊艾瑞克以1秒之差的1小時37分58秒封王，擺脫去年拿兩站第二的...

阿卡普爾科網賽／一盤未失登頂 納達爾本季冠軍開張

15年前就曾在墨西哥嘗到登頂滋味，「西班牙蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）今天再度於墨西哥打下金盃，他在阿卡普爾...

企排挑戰賽／苦熬6年圓「雙冠」 陳姿雅直呼感動

企排9年投入賽場，陳姿雅披過青女隊匯閎國際、中國人纖到今年轉戰排壇霸主台電，苦熬六年陳姿雅終於一圓冠軍夢，特別是從去年2...

田徑／「斜槓人生」暫落幕 陳傑百米、200創最佳

「跨欄王子」陳傑這次利用港都盃檢視冬訓期成果，在男子100公尺及200公尺都跑出個人最佳成績，達到賽前預期，接下來他將重...

多哈女網／莎芭蓮卡奪冠 金盃獻給過世父親

台灣時間今天凌晨打下多哈女網賽金盃後，白俄羅斯21歲女網好手莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka）將金盃獻給去年11...

田徑／狀況好卻想太多 李慧君動作「走鐘」港都盃僅獲銅

去年在港都盃全國田徑錦標賽擲出破全國紀錄的女子標槍好手李慧君，今天重返賽場表現卻不理想，僅靠著第一擲的48公尺51拿下銅...

英超／利物浦爆冷輸給弱旅 破跨季44輪不敗金身

距離締造19連勝新紀錄只剩下一步之遙，紅軍利物浦卻意外在英超聯賽客場爆冷，以0：3輸給頻臨降級的瓦特福，不但新猷無望，也...

熱門新聞

NBA／詹皇回歸掉漆 湖人得分寫新低慘敗灰熊

CBA／期待重返NBA 林書豪以「林來瘋」自勉

NBA／哈登關鍵抄截加2罰致勝 連線衛少率隊險勝綠衫軍

網球／再演4年前戲碼 謝淑薇臉書砲轟網協遴選辦法

NBA／與哈登打口水戰 字母哥：我不光靠力量

NBA／轉戰76人適應不良 傳霍福特暑假恐遭交易

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。