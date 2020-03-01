田徑／回憶榮耀時刻 鄭兆村難忘台北世大運

台灣田徑好手標槍鄭兆村及女子鉛球林家瑩，今天為了5月底的2020台國際田徑公開賽錄製宣傳短片，呼應賽事宣傳主題「榮耀屬於你我」兩人也分享不少站上頒獎台的趣事，「阿牛」林家瑩印象最深就是在印度的亞洲巡迴大獎賽，鄭兆村則難忘台北世大運。

2020台國際田徑公開賽將在5月30、31在台北田徑場舉行，今天鄭兆村及林家瑩為了賽事錄製宣傳短片，呼應賽事主題分享自身頒獎趣事，林家瑩表示那年在印度的亞洲巡迴大獎賽，主辦單位會為獲獎選手披上當地風俗的披肩、斗笠並在眉心點上紅點。

林家瑩笑說：「當下我覺得自己好像是來種田，不像來頒獎。」而她最難忘的還是2006年的多哈亞運，因為這是林家瑩首面國際賽獎牌。

至於標槍好手鄭兆村則難忘2017年在台北世大運擲出破亞洲紀錄的「驚天一擲」，在國人面前感受榮耀，「當下情緒很激動，但又要忍住不哭，不過內心充斥著滿滿的感動。」

已取得東京奧運門票的鄭兆村，目前也積極為首次奧運作準備，不過由於新冠肺炎疫情影響，也多了許多不安定因素，但他樂天的說：「能不能去比（奧運）都是命啦！自己能做的就是隨時準備好，但我當然還是希望可以比，因為自己年紀及身體狀態都在顛峰。」