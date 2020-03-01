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企排挑戰賽／「戰神」王明浚引退 台電男排締10冠霸業

聯合報 / 記者林宋以情／新北即時報導
台電「戰神」王明浚(中)生涯最末役幫助台電完成六連霸。記者侯永全／攝影
台電「戰神」王明浚(中)生涯最末役幫助台電完成六連霸。記者侯永全／攝影

台電「戰神」王明浚，1日獻出企排13年生涯告別作，挑戰賽冠軍賽第二場以25：21、27：25、25：15直落三掃退長力男排，為台電男排締造六連霸、高捧第十冠畫下完美句點。

企業15年甲級男女排球聯賽挑戰賽，1日輔大中美堂進行最後一天賽程。自企業二年設置挑戰賽賽制，台電男排13年內拿下9座挑戰賽金盃，儘管昨日又傷了主攻手張善源，台電仍在老將王明浚，以及新秀林宜暉、顏振富聯手下捍衛王座。

引退賽適逢新冠肺炎少了球迷見證，王明浚倒是毫不在意。他2017年左膝十字韌帶斷裂，回歸賽場是他最大動力，這兩年傷勢痊癒，仍不時隱隱作痛，讓他動了退役念頭。

「那時候跟陳建禎、戴儒謙相約再打最後一次國家隊，再幫助台電拿下一次冠軍。」王明浚表示感傷、捨不得當然會，但這也是人生必經的過程。

當家副攻手退役，教練李鎮鰻坦言不捨，表示王明浚是球隊典範，「特別是他經歷重大韌帶斷裂傷勢，還是僅用一年就回歸，全力心思放在場上。」

從國小五年級接觸排球，迄今超過20年排球生涯，王明浚坦言最遺憾的是雅加達亞運沒能和中華隊攜手奪牌，去年他幫助中華隊亞錦賽收下隊史次佳第五，如今再替台電完成連霸，功臣身退，退役不戀棧，「因為打球，跟老婆都還沒時間度蜜月，退役後時間留給家人。」

台電男排擊敗長力笑納挑戰賽六連霸、第十冠。記者侯永全／攝影
台電男排擊敗長力笑納挑戰賽六連霸、第十冠。記者侯永全／攝影

排球 中華隊 亞運

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