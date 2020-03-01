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網球／再演4年前戲碼 謝淑薇臉書砲轟網協遴選辦法

聯合報 / 記者毛琬婷／即時報導
謝淑薇。 資料照(美聯社)
謝淑薇。 資料照(美聯社)

台灣網球「一姊」謝淑薇今天透過臉書粉絲團發文，表示至目前為止沒有收到任何奧運補助款或是能幫助選手備戰奧運的實際操作在執行，並在發文最後寫「你的體育改革不是選手的體育改革」，對於謝淑薇的發文，中華網球協會下午也做出回應。

謝淑薇在與捷克搭檔史翠可娃打下多哈女網賽雙打金盃後，在臉書上向球迷報告一個好消息及一個壞消息，好消息是自己的雙打排名仍穩居前十，對出戰東京奧運十分有利。

謝淑薇寫道：「到目前為止沒有收到任何奧運補助款或是能幫助選手備戰奧運的實際操作在執行，2019年的一期70萬補助為優秀潛力計劃，這個金額連一站我的大滿貫教練團隊的教練費都付不起，我聽到額度的時候是有點詫異。」同時也質疑教練、選手選拔辦法至今尚未出爐。

謝淑薇也是在四年前里約奧運前，藉由臉書質疑網協教練遴選作業，引發軒然大波，並與網協鬧僵。

對此網協下午發表聲明，回應有關謝淑薇選手臉書質疑之體育署奧運補助本會說明如下：

教育部體育署優秀潛力計畫是為每年固定常態型補助績優網球選手。另因網球運動的特性，凡取得奧運參賽資格之選手，教育部體育署則會補助專案經費。

謝淑薇自2019年法國公開賽後表明願代表台灣出賽東京奧運，本會隨即向教育部體育署爭取將其納入優秀潛力計畫補助，也就是單、雙打世界排名入選補助名單，每年度分兩階段（每階段70萬) 謝淑薇從2019年下半年開始進入補助計畫。

網球由於職業化性質，沒有針對各綜合性賽會的國家隊集訓，都是配合職業選手以賽代訓經費補助。東京奧運網球資格將以2020年6月8日，也就是今年法國公開賽結束後世界排名為主，體育署屆時也將依據里約奧運補助模式補助入選奧運資格之選手。

有關選手教練遴選辦法說明：

網協依據體育署相關規定已於2018年11月23日公告選手、教練遴選辦法，可於 中華民國網球協會官網頁面點擊賽事資訊，再點選綜合性賽事，點擊該頁面第1項「2020年第32屆東京奧林匹克運動會」就可查到所有相關資訊，左訓中心官網也依規定同步公告。

謝淑薇 里約奧運

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