網球／再演4年前戲碼 謝淑薇臉書砲轟網協遴選辦法

台灣網球「一姊」謝淑薇今天透過臉書粉絲團發文，表示至目前為止沒有收到任何奧運補助款或是能幫助選手備戰奧運的實際操作在執行，並在發文最後寫「你的體育改革不是選手的體育改革」，對於謝淑薇的發文，中華網球協會下午也做出回應。

謝淑薇在與捷克搭檔史翠可娃打下多哈女網賽雙打金盃後，在臉書上向球迷報告一個好消息及一個壞消息，好消息是自己的雙打排名仍穩居前十，對出戰東京奧運十分有利。

謝淑薇寫道：「到目前為止沒有收到任何奧運補助款或是能幫助選手備戰奧運的實際操作在執行，2019年的一期70萬補助為優秀潛力計劃，這個金額連一站我的大滿貫教練團隊的教練費都付不起，我聽到額度的時候是有點詫異。」同時也質疑教練、選手選拔辦法至今尚未出爐。

謝淑薇也是在四年前里約奧運前，藉由臉書質疑網協教練遴選作業，引發軒然大波，並與網協鬧僵。