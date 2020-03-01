快訊

南韓下午新增新冠肺炎確診210例 累計3736例

游泳／禁賽打擊大 爆孫楊徹夜未眠

世界日報 / 中國新聞組／北京1日電
孫楊得知禁賽結果後，一夜未眠。 世界日報
孫楊得知禁賽結果後，一夜未眠。 世界日報

中國游泳運動員孫楊被禁賽8年，有媒體引述知情人士指出，這個打擊來得太過突然，孫楊幾乎一夜未眠。孫楊的母親楊明表示，目前這個關鍵時期，她不太方便說什麼，以免表達不到位。孫楊的律師則發表聲明，批評世界反興奮劑機構是「運動員」兼「裁判」 ，並質疑世界反禁藥組織(WADA)興奮劑檢查官是因曾被孫楊投訴而公報私仇，孫楊在上訴之餘，也將追究相關的法律責任。

新京報報導，國際體育仲裁法庭28日公布世界反興奮劑機構訴孫楊和國際泳聯案的仲裁結果，孫楊被禁賽8年。報導引述不願透露姓名的知情人表示，孫楊對仲裁結果難以接受，因為一年多來，「（案件）過程非常艱難，他真的是心力交瘁了」。

這位知情人士表示，這個打擊對孫楊一家來得太過突然。為了備戰奧運會，孫楊過年期間只休息了兩天，28日當天，他上下午都在訓練，「知道判決後，當天他很晚才休息，幾乎沒怎麼睡。」

縱相新聞報導，孫楊母親楊明29日表示，這個關鍵時期，她也不太方便說什麼。「有時候我的表達可能不到位，播出去不太好，而且我剛剛還在看一篇文章，我根本就沒有說過這些話。」對於當前再次上訴的情況，楊明表示，「沒有這麼快，這個決定你要方方面面做好的話，現在也很難說。」

新京報報導並指出，28日一則朋友圈截圖在網絡上流傳。知情人表示，截圖所述內容屬實，但之後不久發文已被發布者刪除。

截圖透露，孫楊從2008年11月起因心肌缺血遵醫囑服用萬爽力。2014年1月起此藥變成「賽內禁用，賽外可用」，但禁藥名單等未更新，孫楊因此在該年5月被查出陽性。10月有相關領導稱將處罰變為禁賽3個月，孫楊本來不同意，但家人仍替他答應了。知情人表示，「他家人一直覺得很對不起孫楊，因為在不知情者看來，錯誤都在孫楊身上，而且他還受到了包庇。」

另該文稱，「中心某領導給孫楊指派的律師能力不強、資歷不夠、多次在關鍵地方遺漏孫楊的證詞和對方（證詞）的致命弱點。在我們反映該律師能力不足時，多次要求換人時，該領導堅持不讓換律師，並威脅說：『如果換律師，我們就不管你了。』」

孫楊的代理律師張起淮29日發表聲明表示，孫楊將依法在30日內向瑞士聯邦最高法院提起上訴。聲明稱，興奮劑檢查官曾於2017年因不具備有效資質被孫楊投訴，該投訴至今未決，本次檢查明顯屬於興奮劑檢查官公報私仇。且世界反興奮劑機構是本案的當事人，同時也是「檢查和調查國際標準」的制定者與解釋者，國際體育仲裁院沒有在此情況下作出獨立判斷和公平公正裁決。

來源：YouTube

體育 北京 奧運

延伸閱讀

游泳／孫楊禁賽風波 律師聲明：仲裁結果是謊言和偏見

游泳／孫楊禁賽八年喊冤 英泳將嗆：你是傻瓜

游泳／孫楊曾嗆對手輸家 禁賽8年反成落水狗

NBA／打打停停技術犯規仍居首 格林恐難逃追加禁賽

相關新聞

網球／再演4年前戲碼 謝淑薇臉書砲轟網協遴選辦法

台灣網球「一姊」謝淑薇今天透過臉書粉絲團發文，表示至目前為止沒有收到任何奧運補助款或是能幫助選手備戰奧運的實際操作在執行...

田徑／回憶榮耀時刻 鄭兆村難忘台北世大運

台灣田徑好手標槍鄭兆村及女子鉛球林家瑩，今天為了5月底的2020台國際田徑公開賽錄製宣傳短片，呼應賽事宣傳主題「榮耀屬於...

游泳／禁賽打擊大 爆孫楊徹夜未眠

中國游泳運動員孫楊被禁賽8年，有媒體引述知情人士指出，這個打擊來得太過突然，孫楊幾乎一夜未眠。孫楊的母親楊明表示，目前這個關鍵時期，她不太方便說什麼，以免表達不到位。孫楊的律師則發表聲明，批評世界反興

企排挑戰賽／「戰神」王明浚引退 台電男排締10冠霸業

台電「戰神」王明浚，1日獻出企排13年生涯告別作，挑戰賽冠軍賽第二場以25：21、27：25、25：15直落三掃退長力男...

田徑／揮別百米失利 王偉旭港都盃200公尺摘金

短跑好手王偉旭這次在港都盃小試身手，在男子200公尺決賽跑出21秒24摘金，雖然自評狀況不到最佳，但他在本季首戰也有所收...

環台賽／倒數200公尺「掉鏈」 彭源堂與前3擦肩超嘔

2020國際自由車環台賽3月1日登場，美國KHS毅百特車隊艾瑞克以1秒之差的1小時37分58秒封王，擺脫去年拿兩站第二的...

阿卡普爾科網賽／一盤未失登頂 納達爾本季冠軍開張

15年前就曾在墨西哥嘗到登頂滋味，「西班牙蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）今天再度於墨西哥打下金盃，他在阿卡普爾...

企排挑戰賽／苦熬6年圓「雙冠」 陳姿雅直呼感動

企排9年投入賽場，陳姿雅披過青女隊匯閎國際、中國人纖到今年轉戰排壇霸主台電，苦熬六年陳姿雅終於一圓冠軍夢，特別是從去年2...

田徑／「斜槓人生」暫落幕 陳傑百米、200創最佳

「跨欄王子」陳傑這次利用港都盃檢視冬訓期成果，在男子100公尺及200公尺都跑出個人最佳成績，達到賽前預期，接下來他將重...

多哈女網／莎芭蓮卡奪冠 金盃獻給過世父親

台灣時間今天凌晨打下多哈女網賽金盃後，白俄羅斯21歲女網好手莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka）將金盃獻給去年11...

田徑／狀況好卻想太多 李慧君動作「走鐘」港都盃僅獲銅

去年在港都盃全國田徑錦標賽擲出破全國紀錄的女子標槍好手李慧君，今天重返賽場表現卻不理想，僅靠著第一擲的48公尺51拿下銅...

英超／利物浦爆冷輸給弱旅 破跨季44輪不敗金身

距離締造19連勝新紀錄只剩下一步之遙，紅軍利物浦卻意外在英超聯賽客場爆冷，以0：3輸給頻臨降級的瓦特福，不但新猷無望，也...

熱門新聞

NBA／詹皇回歸掉漆 湖人得分寫新低慘敗灰熊

CBA／期待重返NBA 林書豪以「林來瘋」自勉

NBA／隊友受傷改打中鋒 波爾辛吉斯：比較習慣

NBA／哈登關鍵抄截加2罰致勝 連線衛少率隊險勝綠衫軍

MLB／替補中外野戰洋基 林子偉敲雙安

NBA／轉戰76人適應不良 傳霍福特暑假恐遭交易

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。