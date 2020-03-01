游泳／禁賽打擊大 爆孫楊徹夜未眠

中國游泳運動員孫楊被禁賽8年，有媒體引述知情人士指出，這個打擊來得太過突然，孫楊幾乎一夜未眠。孫楊的母親楊明表示，目前這個關鍵時期，她不太方便說什麼，以免表達不到位。孫楊的律師則發表聲明，批評世界反興奮劑機構是「運動員」兼「裁判」 ，並質疑世界反禁藥組織(WADA)興奮劑檢查官是因曾被孫楊投訴而公報私仇，孫楊在上訴之餘，也將追究相關的法律責任。

新京報報導，國際體育仲裁法庭28日公布世界反興奮劑機構訴孫楊和國際泳聯案的仲裁結果，孫楊被禁賽8年。報導引述不願透露姓名的知情人表示，孫楊對仲裁結果難以接受，因為一年多來，「（案件）過程非常艱難，他真的是心力交瘁了」。

這位知情人士表示，這個打擊對孫楊一家來得太過突然。為了備戰奧運會，孫楊過年期間只休息了兩天，28日當天，他上下午都在訓練，「知道判決後，當天他很晚才休息，幾乎沒怎麼睡。」

縱相新聞報導，孫楊母親楊明29日表示，這個關鍵時期，她也不太方便說什麼。「有時候我的表達可能不到位，播出去不太好，而且我剛剛還在看一篇文章，我根本就沒有說過這些話。」對於當前再次上訴的情況，楊明表示，「沒有這麼快，這個決定你要方方面面做好的話，現在也很難說。」

新京報報導並指出，28日一則朋友圈截圖在網絡上流傳。知情人表示，截圖所述內容屬實，但之後不久發文已被發布者刪除。

截圖透露，孫楊從2008年11月起因心肌缺血遵醫囑服用萬爽力。2014年1月起此藥變成「賽內禁用，賽外可用」，但禁藥名單等未更新，孫楊因此在該年5月被查出陽性。10月有相關領導稱將處罰變為禁賽3個月，孫楊本來不同意，但家人仍替他答應了。知情人表示，「他家人一直覺得很對不起孫楊，因為在不知情者看來，錯誤都在孫楊身上，而且他還受到了包庇。」

另該文稱，「中心某領導給孫楊指派的律師能力不強、資歷不夠、多次在關鍵地方遺漏孫楊的證詞和對方（證詞）的致命弱點。在我們反映該律師能力不足時，多次要求換人時，該領導堅持不讓換律師，並威脅說：『如果換律師，我們就不管你了。』」

孫楊的代理律師張起淮29日發表聲明表示，孫楊將依法在30日內向瑞士聯邦最高法院提起上訴。聲明稱，興奮劑檢查官曾於2017年因不具備有效資質被孫楊投訴，該投訴至今未決，本次檢查明顯屬於興奮劑檢查官公報私仇。且世界反興奮劑機構是本案的當事人，同時也是「檢查和調查國際標準」的制定者與解釋者，國際體育仲裁院沒有在此情況下作出獨立判斷和公平公正裁決。

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