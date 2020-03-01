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田徑／揮別百米失利 王偉旭港都盃200公尺摘金
短跑好手王偉旭這次在港都盃小試身手，在男子200公尺決賽跑出21秒24摘金，雖然自評狀況不到最佳，但他在本季首戰也有所收穫，他說：「我是容易想太多的人，心理因素影響很大，因此我也知道自己必須要放慢腳步、專注在自身。」
王偉旭日前在100公尺決賽跑出10秒59、僅排第五，但經過兩天調整，今天在200公尺成功摘金，他坦言自己在百米表現不佳讓自己心情有些失落，愈想跑好反而變得更著急，不過在200公尺他逐漸調整好心態，也給自己打了個及格的成績。
王偉旭坦言，自己是個容易想太多的人，但他又是不愛麻煩別人的個性，有時想到腦筋打結才不得不去找運動心理師求救，這次港都盃他在跑百米時又遇到挑戰，但在跑200公尺前他調整心態，將思緒擺在自身，透過自我對話、感受自己身體感覺成功跨越「心魔」。
至於國家隊400公尺接力部分，王偉旭認為，大家競爭都很激烈，看100公尺的成績就很明顯，接下來教練也會利用這段時間看是否能排出棒次，有機會派隊在青年盃出賽。
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