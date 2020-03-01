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環台賽／倒數200公尺「掉鏈」 彭源堂與前3擦肩超嘔

聯合報 / 記者林宋以情／即時報導
中華隊彭源堂（前）單站13名、亞洲第二。圖／中華自由車協會提供。
中華隊彭源堂（前）單站13名、亞洲第二。圖／中華自由車協會提供。

2020國際自由車環台賽3月1日登場，美國KHS毅百特車隊艾瑞克以1秒之差的1小時37分58秒封王，擺脫去年拿兩站第二的老二情節，中華隊彭源堂本有機會晉前三，惜最後兩公尺掉鏈落，與前三擦肩。

首站台北市站1日由台北市政府前出發，經松高路、仁愛路樹蔭大道、至國家一級古蹟景福門後折返回臺北市政府，單圈10.4公里，繞行8圈共88.2公里，是經典城市繞圈賽，終點前石板路段和險角彎道是車迷觀眾關心注目焦點。

今年環台賽雖然受到新冠肺炎疫情影響，來自中國、香港、義大利、南韓的車隊及哈薩克一級車隊最後未成行，仍有包括兩支二級洲際職業隊在內的17支菁英車隊同場競輪。中華隊總成績彭源堂13，陳建良24，馮俊凱42名。藍衫得主是日本宇都宮車隊鈴木龍。

到手的前三名在最後兩百公尺飛了，讓中華隊彭源堂很嘔。「最後一公里我卡到很不錯的位置，正常前三名應該沒問題，沒想到進石板路左轉彎時掉鏈，真的很可惜，可能是因為石板路很顛吧，去年環福州衝刺時也這樣，哎！」

中華隊隊長馮俊凱說：「今天有試著搶減秒，但都是大團人太多，不容易，最後沒搶到，最後1.5公里彭源堂和盧紹軒位置不錯，最後1公里我交給彭源堂，判斷他搶前三沒問題，我個人的重點是放在接下來的二、三站。」

中華隊教練謝世平給中華隊表現打80分，表示隊長馮俊凱在最後兩公里整合很不錯，「可惜彭源堂在最後兩百公尺機械故障，到手的前三飛了，接下來兩站主力放在馮俊凱身上。」

個人總成績方面，率先衝終點的美國KHS毅百特車隊艾瑞克獲減秒10秒優惠後，以1小時37分48秒排第一，隊友山謬(Samuel)1小時37分52秒第二，並以21分拿到衝刺王綠衫，包下單站、累積團隊冠軍是最大贏家。

艾瑞克說：「感覺很棒！去年環台賽拿兩站（第一站最後一站）亞軍後，我便很想再來台灣甜蜜復仇，衝刺本就是我隊強項，今天隊友很給力，團隊作戰很成功，很開心第一站就有好的開始。」對於新冠肺炎疫情，艾瑞克說他對台灣有信心，完全不擔心。

第二站桃園市站2日由桃園市政府出發，繞過大園航空城後經觀音、新屋、楊梅、石門水庫至角板山形象公園，全程118.88公里，途中有三個登山點，包括唯一一個一級登山點，車手還得征服最終5公里「地獄陡坡」才能抵達終點。

環台賽第一站，長官領騎前合影。圖／中華自由車協會提供
環台賽第一站，長官領騎前合影。圖／中華自由車協會提供
民眾戴口罩來觀戰。圖／中華自由車協會提供。
民眾戴口罩來觀戰。圖／中華自由車協會提供。
中華隊馮俊凱。圖／中華自由車協會提供。
中華隊馮俊凱。圖／中華自由車協會提供。
中華隊和環台賽吉祥物猴寶帥氣合影。圖／中華自由車協會提供。
中華隊和環台賽吉祥物猴寶帥氣合影。圖／中華自由車協會提供。

中華隊 馮俊凱 環台賽

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