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阿卡普爾科網賽／一盤未失登頂 納達爾本季冠軍開張
15年前就曾在墨西哥嘗到登頂滋味，「西班牙蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）今天再度於墨西哥打下金盃，他在阿卡普爾科（Acapulco）公開賽最終戰以6：3、6：2拍下美國對手弗里茲（Taylor Fritz），迎接個人第85座ATP金盃。
納達爾早在2005年就打下阿卡普爾科公開賽冠軍，2013年再度奪冠，當時比賽還是在紅土球場進行；今年再訪改成硬地賽事的阿卡普爾科，他延續在此的亮眼紀錄，整周以未失一盤之姿闖進最終戰，今天也延續橫掃表現，賽後開心戴上墨西哥傳統的尖頂帽。
「贏得冠軍感覺總是很特別，15年前，很多人都還在這，讓我感覺很特別。」納達爾笑說，澳網後休息了一會兒，但來到墨西哥他仍保持專注，很高興迎接本季第一座冠軍。
納達爾澳網後將「世界球王」寶座讓給澳網奪冠的塞爾維亞名將約克維奇（Novak Djokovic），世界排名第2的他今天是首度和世界排名35的佛里茲交手；納達爾沒給22歲的對手太多機會，全場僅被逼出一次破發點也成功守住，僅花1小時又14分鐘就以6：3、6：2迎接阿卡普爾科第3冠，也將參賽戰績推進到19勝2敗。
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