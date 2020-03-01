企排挑戰賽／苦熬6年圓「雙冠」 陳姿雅直呼感動

企排9年投入賽場，陳姿雅披過青女隊匯閎國際、中國人纖到今年轉戰排壇霸主台電，苦熬六年陳姿雅終於一圓冠軍夢，特別是從去年2月起，頂著肩傷、腰部舊疾國家隊、母隊兩邊跑，1日一捧企排例行賽、挑戰賽「雙冠」，令她直呼感動。

陳姿雅企排12年從青女隊「畢業」加盟中纖，隔年就率中纖殺進挑戰賽爭冠，但連續兩年叩關金盃失利。去年改披台電戰袍，陳姿雅一整年國際賽、企排無役不與，全靠對自己信心喊話苦撐。

「想起來過程真的很坎坷。從2月到現在，其實去年8、9月身體就很疲勞了，但我是職業球員，還是要帶著傷痛拚。」特別是本季女子組又有4名洋將，強度升級，陳姿雅表示，「我也時時提醒自己，別把輸贏看太重，跟自己喊話。」