田徑／「斜槓人生」暫落幕 陳傑百米、200創最佳

「跨欄王子」陳傑這次利用港都盃檢視冬訓期成果，在男子100公尺及200公尺都跑出個人最佳成績，達到賽前預期，接下來他將重回「本業」400公尺跨欄，希望能在本季首戰青年盃跑出50秒內的成績。

陳傑這次港都盃未參加主項400公尺跨欄，反而「斜槓」參賽100及200公尺，100公尺在準決賽跑出個人最佳的10秒92，今天200公尺決賽同樣再跑出破個人最佳，以21秒78以第五名作收。

這次200公尺陳傑從預賽22秒03、準決賽21秒82，一路進步到決賽的21秒78，超越自己在2015年的個人最佳21秒80，也讓陳傑在看到成績後開心振臂歡呼。

陳傑表示，在這五趟跑下來後，以身體的疲勞度而言，覺得滿意自身表現，且都達到預期內的目標，接下來他將回到主項400公尺，持續朝奧運目標前進，希望能在本季第一場400公尺跨欄的青年盃跑進50秒內。

至於這次的「斜槓人生」，陳傑笑說：「奧運後還可以嘗試，可能考慮安排在非賽季或是開季第一場比賽。」