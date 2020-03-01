多哈女網／莎芭蓮卡奪冠 金盃獻給過世父親

台灣時間今天凌晨打下多哈女網賽金盃後，白俄羅斯21歲女網好手莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka）將金盃獻給去年11月過世的父親，她感性說，父親就是自己的動力，「我是為他而戰。」

多哈女網排在第9種子的莎芭蓮卡，最終戰的捷克對手克薇歐娃（Petra Kvitova）除是兩度溫布頓冠軍，也是多哈女網賽2018年冠軍，但莎芭蓮卡沒給對手太多機會，以6：3、6：3打下生涯第6座WTA金盃。

捧著獎盃開心跳躍，莎芭蓮卡卻也透露，去年過世的父親身影，比賽中一直出現在自己腦海，「這是段很長的旅程，我把所有重心都放在網球上，我真的只有網球，專注在上面，心無旁鶩，我認為我為網球復出所有，而我在季前失去了父親，他是我最大動力，我是為他而戰。」

她最終戰共轟出7記「愛司」，21記致勝球也優於對手，第37度打進WTA決賽的克薇歐娃恭維對手打出不可思議的比賽，「她不給我任何可趁之機，我第二盤有機會破她發球局，但卻沒有把握。」

多哈女網賽今年級別和前一站杜拜女網賽互換，多哈從頂級（Premier）賽事升級為WTA超五賽（Premier 5），莎芭蓮卡今天也迎接個人第2座超五賽金盃，最新世界排名將從13上升到11、超越克娃的第12位。