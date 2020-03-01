聽新聞
test
0:00 / 0:00
田徑／狀況好卻想太多 李慧君動作「走鐘」港都盃僅獲銅
去年在港都盃全國田徑錦標賽擲出破全國紀錄的女子標槍好手李慧君，今天重返賽場表現卻不理想，僅靠著第一擲的48公尺51拿下銅牌，她表示，冬訓期結束後自認狀況不錯，但卻愈想愈多，導致成績不如預期，希望能在青年盃將動作找回，找回昔日身手。
李慧君去年港都盃擲出57公尺15成績寫下新猷，今年再度前來挑戰狀況卻不理想，第一擲成功擲出48公尺51的成績後，後五擲都以失敗收場；最終金牌由清華大學邱于庭以53公尺12拿下，台灣體大楊雁甯則以51公尺13獲銀。
李慧君表示，今天動作整個跑掉，投擲的感覺也抓不到，最大主因就是自己「想太多」，她解釋，冬訓期結束後覺得狀態不錯，卻愈想愈多，導致出手動作完全「走鐘」，今天成績爛到自己都不願意提。
教練薛聖融則認為，以往比賽李慧君都在前面出發，但在國內從後面出發導致肌群也整個僵硬、動作整個亂掉，「但這次失敗也算是一個很好的經驗，刺激她一下，不然在國訓練的好但沒對手也不是太好。」
接下來李慧君將繼續在青年盃出賽，希望能趕快將狀況調整回來，有奧運夢的她也希望能爭取更多奧運積分，希望能夠站上最高殿堂與國外好手一較高下。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言