田徑／狀況好卻想太多 李慧君動作「走鐘」港都盃僅獲銅

去年在港都盃全國田徑錦標賽擲出破全國紀錄的女子標槍好手李慧君，今天重返賽場表現卻不理想，僅靠著第一擲的48公尺51拿下銅牌，她表示，冬訓期結束後自認狀況不錯，但卻愈想愈多，導致成績不如預期，希望能在青年盃將動作找回，找回昔日身手。

李慧君去年港都盃擲出57公尺15成績寫下新猷，今年再度前來挑戰狀況卻不理想，第一擲成功擲出48公尺51的成績後，後五擲都以失敗收場；最終金牌由清華大學邱于庭以53公尺12拿下，台灣體大楊雁甯則以51公尺13獲銀。

李慧君表示，今天動作整個跑掉，投擲的感覺也抓不到，最大主因就是自己「想太多」，她解釋，冬訓期結束後覺得狀態不錯，卻愈想愈多，導致出手動作完全「走鐘」，今天成績爛到自己都不願意提。

教練薛聖融則認為，以往比賽李慧君都在前面出發，但在國內從後面出發導致肌群也整個僵硬、動作整個亂掉，「但這次失敗也算是一個很好的經驗，刺激她一下，不然在國訓練的好但沒對手也不是太好。」