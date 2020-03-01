英超／利物浦爆冷輸給弱旅 破跨季44輪不敗金身

距離締造19連勝新紀錄只剩下一步之遙，紅軍利物浦卻意外在英超聯賽客場爆冷，以0：3輸給頻臨降級的瓦特福，不但新猷無望，也結束自去年1月初以來的跨季不敗紀錄。

在上半場互繳白卷後，利物浦擋不住下半場連進三球的瓦特福，嚐到本季英超第一敗，也為近來的18連勝畫下句點，和曼城共持英超紀錄。

儘管吞下敗仗，利物浦積分79分，仍穩居英超榜首，和少賽一場的追兵曼城有22分的距離，絲毫不影響到封王前景，而喜收勝場瓦特福的在納進三分積分後，和西漢姆聯、伯恩茅斯同為27分，並靠著些微的淨勝球擠下伯恩茅斯，暫時脫離降級區。

利物浦前一場英超敗仗是去年1月3日以1：2輸給曼城，之後歷經422天的不敗之身，日前才有一位10歲的曼聯小球迷親自寫信給利物浦教頭克洛普（Jurgen Klopp），懇求紅軍輸一場。

利物浦的跨季44輪不敗雖然並非英超紀錄，但期間累積的122分積分創下空前新高，原因為狂取其中39場勝利，主要核心正是三劍客，馬內（Sadio Mane）、薩拉赫（Mohamed Salah）和菲爾米諾（Roberto Firmino）帶來旺盛的進攻火力。