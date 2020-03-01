聽新聞
test
0:00 / 0:00
英超／利物浦爆冷輸給弱旅 破跨季44輪不敗金身
距離締造19連勝新紀錄只剩下一步之遙，紅軍利物浦卻意外在英超聯賽客場爆冷，以0：3輸給頻臨降級的瓦特福，不但新猷無望，也結束自去年1月初以來的跨季不敗紀錄。
在上半場互繳白卷後，利物浦擋不住下半場連進三球的瓦特福，嚐到本季英超第一敗，也為近來的18連勝畫下句點，和曼城共持英超紀錄。
儘管吞下敗仗，利物浦積分79分，仍穩居英超榜首，和少賽一場的追兵曼城有22分的距離，絲毫不影響到封王前景，而喜收勝場瓦特福的在納進三分積分後，和西漢姆聯、伯恩茅斯同為27分，並靠著些微的淨勝球擠下伯恩茅斯，暫時脫離降級區。
利物浦前一場英超敗仗是去年1月3日以1：2輸給曼城，之後歷經422天的不敗之身，日前才有一位10歲的曼聯小球迷親自寫信給利物浦教頭克洛普（Jurgen Klopp），懇求紅軍輸一場。
利物浦的跨季44輪不敗雖然並非英超紀錄，但期間累積的122分積分創下空前新高，原因為狂取其中39場勝利，主要核心正是三劍客，馬內（Sadio Mane）、薩拉赫（Mohamed Salah）和菲爾米諾（Roberto Firmino）帶來旺盛的進攻火力。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言