東京馬拉松／大迫傑再破日本紀錄 搶下最後東奧代表權

去年10月才打破日本馬拉松紀錄，日本長跑名將大迫傑今天在「主場」東京馬拉松再推進個人和全國成績，他以2小時05分29秒將全國紀錄再推進21秒，不僅可獲得高額的破紀錄獎金，更搶下最後一張日本選手的東京奧運入場券。

東京馬拉松和去年的MGC選拔賽是日本東奧選拔賽，MGC前兩名能直接取得奧運資格，中村匠吾在以2小時11分28秒摘下男子組冠軍，和跑出2小時11分36秒的亞軍服部勇馬取得參賽權，日本全國紀錄保持人大迫傑落到第3位、以5秒之差錯過東奧入場券。

由於大迫傑去年10月在芝加哥馬拉松跑出2小時5分50秒、打破設樂悠太保持的日本馬拉松新紀錄，今天若沒人突破這項成績，他仍能成為第3名日本東奧代表選手；他今天在設樂悠太及井上大仁威脅下，雖一度落後井上大仁，但32公里時要回「日本一」，最終更以2小時05分29秒的第4名成績衝線，相隔半年再度刷新日本紀錄。

大迫傑最後3公里就不時手扶右側腹，但進入最後直線他已知能改寫紀錄，還沒進入終點就大力振臂為自己鼓舞，最終受訪更忍不住掉下眼淚，宣洩貨真價實拿下東奧代表權的壓力。

大迫傑不只漂亮拿下東奧代表權，同時也獲得驚人的1億日圓（約2716萬新台幣）破紀錄獎金。

今年東京馬拉松因新冠肺炎影響，取消一般組賽事，只保留200名菁英跑者參賽，最終衛冕者衣索比亞雷格塞（Birhanu Legese）以2小時04分16秒衛冕成功，設樂悠太以2小時7分45秒排16，賽前設定要跑進2小時4分的井上大仁只以2小時9分34秒排到第26位。