快訊

日本現恐慌式搶購！超市糧食全掃清 網友：這是打仗嗎？

拒送醫院便當 正忠排骨飯上午聲明道歉　

東京馬拉松／大迫傑再破日本紀錄 搶下最後東奧代表權

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
東京馬拉松大迫傑衝線。 法新社
東京馬拉松大迫傑衝線。 法新社

去年10月才打破日本馬拉松紀錄，日本長跑名將大迫傑今天在「主場」東京馬拉松再推進個人和全國成績，他以2小時05分29秒將全國紀錄再推進21秒，不僅可獲得高額的破紀錄獎金，更搶下最後一張日本選手的東京奧運入場券。

東京馬拉松和去年的MGC選拔賽是日本東奧選拔賽，MGC前兩名能直接取得奧運資格，中村匠吾在以2小時11分28秒摘下男子組冠軍，和跑出2小時11分36秒的亞軍服部勇馬取得參賽權，日本全國紀錄保持人大迫傑落到第3位、以5秒之差錯過東奧入場券。

由於大迫傑去年10月在芝加哥馬拉松跑出2小時5分50秒、打破設樂悠太保持的日本馬拉松新紀錄，今天若沒人突破這項成績，他仍能成為第3名日本東奧代表選手；他今天在設樂悠太及井上大仁威脅下，雖一度落後井上大仁，但32公里時要回「日本一」，最終更以2小時05分29秒的第4名成績衝線，相隔半年再度刷新日本紀錄。

大迫傑最後3公里就不時手扶右側腹，但進入最後直線他已知能改寫紀錄，還沒進入終點就大力振臂為自己鼓舞，最終受訪更忍不住掉下眼淚，宣洩貨真價實拿下東奧代表權的壓力。

大迫傑不只漂亮拿下東奧代表權，同時也獲得驚人的1億日圓（約2716萬新台幣）破紀錄獎金。

今年東京馬拉松因新冠肺炎影響，取消一般組賽事，只保留200名菁英跑者參賽，最終衛冕者衣索比亞雷格塞（Birhanu Legese）以2小時04分16秒衛冕成功，設樂悠太以2小時7分45秒排16，賽前設定要跑進2小時4分的井上大仁只以2小時9分34秒排到第26位。

延伸閱讀

日媒：日中商議習近平延期訪日 可能改秋天之後

日本北部海域2船相撞 13名中國越南人員失蹤

為了東奧壓低病例數？日本老年人發燒2天才檢測

戴口罩大白熊 躍日本雅虎首頁

相關新聞

東京馬拉松／大迫傑再破日本紀錄 搶下最後東奧代表權

去年10月才打破日本馬拉松紀錄，日本長跑名將大迫傑今天在「主場」東京馬拉松再推進個人和全國成績，他以2小時05分29秒將...

賽事心得／2020年第一場公益健康路跑

自從和跑友於2019年10月參加完-最速象總（去你的人生低谷），在台中市新書簽書會（新手書店）後，十分佩服其贊助菁英長跑選手及公益活動的精神，因此我日後每年將盡量參加一場公益路跑活動（共創三贏），一方

視障陪跑／棒棒相傳 愛的接力

《棒棒相傳．愛的接力》 漆黑中見盼望，盼望這一道彩虹🌈。我當你的眼，走過彩虹橋，奔向陽光燦爛笑容😊！將一棒接一棒，棒棒相傳，讓我們的愛無限傳下去。 淑玲說團長我們來參加

蘇花公路首度路跑 因防疫確定延期

蘇花公路通車88年以來，原本3月要首度舉辦馬拉松路跑，但因防疫優先，蘇澳體育會昨晚開會後決定延期。

跑步知識／跑鞋什麼時候該淘汰？

許多人都在問『跑鞋穿多久該換？』『磨到什麼程度該丟？』嗯～這個問題嘛～由身為勤儉的客家子弟我來回答，應該很適合。 前言我的跑齡6年，月跑量通常在200~230km，買鞋大概ㄧ年至少會買個1~

萬金石不跑 「媽祖叫我跑」標語撤下了

萬金石馬拉松每年吸引國內外上萬名跑友參加，新北市府今年推出創意行銷，在市府大廳掛上「媽祖叫我跑」標語，但受新冠肺炎疫情影響，前晚宣布停辦萬金石，標語昨天也因大甲媽祖遶境順延被撤下，希望呈現嚴肅防疫態度。

史上首次蘇花公路馬是否停辦 明開會確認

蘇花公路開通88年，今年因蘇花改全線通車，舊蘇花公路蘇澳到東澳路段，轉型為景觀道路，蘇澳鎮體育會慢跑委員會、鎮公所等爭取...

帶小比旅跑台灣／木架山越野馬拉松 折磨人的上坡

話說上星期日，我們去參加木架山越野馬拉松。 其實，原本我是參加台中花博馬拉松的，但是因為新冠肺炎的關係，又延期到11月1日，因為沒有人約（單身狗的悲哀😭），又不想待在家裡，剛好那天又有木架山，只好

Yahoo 321 Run如期舉行 3.6後入境中港澳韓選手禁賽

武漢肺炎疫情最近在世界各地大爆發，許多國際重大賽事都已宣告取消，東京馬、名古屋馬、高雄馬等，一時間，投入了大量的努力與心血無處宣洩。扼腕、可惜、難過，接踵而來的負面情緒逐漸湧上心頭，因為那些在夜晚說服

台南古都馬拉松喊卡 延至10月中旬

新冠肺炎疫情嚴峻，台南有網友號召連署市長黃偉哲停辦或延期古都馬拉松和台灣國際蘭展，減少群聚感染機率，昨天黃偉哲緊急開記者會，宣布3月1日的古都馬拉松延到10月舉辦。至於蘭展是否延期，黃偉哲表示，蘭展相對靜態，人與人接觸密集程度不比大型賽事，仍會正常舉行。

萬金石馬拉松確定停辦！選手保留2021年參賽資格

新冠肺炎疫情持續，新北市政府稍早宣布，為了保障國內外選手的安全，今年萬金石決定停辦，不過體育處保留所有報名選手2021年...

跑步知識／你的跑步生涯目標：短暫或恆久遠？

COVID-19疫情上週開始在韓國大爆發，昨天(24日)韓國旅遊疫情正式提升至第三級警告：「避免至當地所有非必要的旅遊」，IR跑創運動主辦的極速首爾訓練營的目標賽事（2020首爾馬拉松）正式宣告提前終

熱門新聞

NBA／威廉森寫菜鳥得分紀錄 大學隊友稱狀態還不到75%

NBA／寫紀錄齊名偶像喬丹 威廉森不敢置信

NBA／快艇雙星牛刀小試 賞金塊本季最慘敗仗

NBA／隊友受傷改打中鋒 波爾辛吉斯：比較習慣

NBA／末節強勢逆轉獨行俠 熱火止跌反彈

日職／官辦熱身賽閉門打 王柏融對歐力士3支1

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。