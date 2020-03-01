快訊

澳洲出現新冠肺炎死亡首例 從鑽石公主號返國

日職／巨人呼籲洋將暫勿返國 陽岱鋼恐無法回台打6搶1

游泳／孫楊禁賽風波 律師聲明：仲裁結果是謊言和偏見

中央社 / 台北1日電
孫楊遭到禁賽。 美聯社
孫楊遭到禁賽。 美聯社

中國奧運泳將孫楊涉嫌毀損藥檢血液樣本遭國際仲裁禁賽8年，其委託律師張起淮在微博發布聲明稱，部分國際組織強權專橫，甚至帶有民族偏見、國家立場，嚴重違背體育精神，孫楊絕不容忍。

北京藍鵬律師事務所律師張起淮29日在微博發布律師聲明，稱其律師事務所已經接受孫楊委託，將在30天內向瑞士聯邦最高法院提出上訴。

張起淮在聲明中表示，國際體育仲裁法庭裁定世界反禁藥機構勝訴，是黑暗的一天，是「邪惡戰勝正義、強權取代公理」。他又批評，國際體育仲裁院是基於「謊言和偏見」，作出了「黑白顛倒的仲裁裁決」。

聲明說，孫楊客觀上並未干擾2018年9月4日賽外檢查的興奮劑檢測及拒絕提供樣本。當天因檢查人員不具備有效授權、興奮劑檢查官臨時通知未經培訓且不符資格的人員參與檢查，以及尿檢官違規拍照錄影等問題，最終檢查人員主動放棄檢查。

聲明表示，部分國際組織擁有強權，且獨斷、專橫，甚至扭曲了本應平等保護國際組織和運動員的規則，但國際社會對此缺乏監督和約束機制，以致此類組織或者其授權機構的工作人員在行使權力時不遵守程序規則，甚至帶有民族偏見、國家立場，嚴重違背體育精神，侵害了運動員的正當權益，對於這種行為，孫楊絕不容忍。

這起孫楊禁藥風波始於2018年9月，孫楊質疑檢測人員的資格，拒絕檢測人員對他採集藥檢樣本，檢測人員的報告則稱孫楊方面暴力抗檢。

國際泳聯事後在2019年1月宣布檢測無效，孫楊沒有違規，然而，外國媒體報導稱，當時孫楊的保安人員打碎了盛載血液的樣本瓶。

世界反禁藥組織在2019年3月向國際體育仲裁法庭提出上訴，到11月國際體育仲裁法庭舉行公開聽證會，全球直播。最終，國際體育仲裁法庭宣布孫楊及國際泳聯敗訴，孫楊被罰停賽8年。

延伸閱讀

游泳／孫楊禁賽八年喊冤 英泳將嗆：你是傻瓜

游泳／孫楊曾嗆對手輸家 禁賽8年反成落水狗

游泳／奧運金牌孫楊遭禁賽八年 選手生涯恐結束

NBA／飆分引藥檢？ 比爾：不想看我得50分吧

相關新聞

游泳／孫楊禁賽風波 律師聲明：仲裁結果是謊言和偏見

中國奧運泳將孫楊涉嫌毀損藥檢血液樣本遭國際仲裁禁賽8年，其委託律師張起淮在微博發布聲明稱，部分國際組織強權專橫，甚至帶有...

杜拜網賽／本季無敵！ 不敗約克維奇奪第5冠

今年澳網後重回「世界球王」寶座的塞爾維亞網球名將約克維奇（Novak Djokovic），延續本季全勝紀錄，台灣時間今天...

田徑／衝破傷病心魔 林祐賢200公尺達亞青標

成功克服心魔，國體大大一的林祐賢昨天在港都盃全國田徑錦標賽公開男子組二百公尺準決賽，飆出平生涯最佳的廿一秒三七，如願達標亞青，通過終點時他興奮大叫，「因為我跟（李）允辰、（張）秝羚約好，要一起出國比賽。」

多哈女網／連2周奪冠 謝淑薇自喻「中東雙打女王組」

挾著開季兩冠一亞，謝淑薇與捷克搭檔史翠可娃，昨在多哈網球賽決賽，以六比二、五比七、十比二擊敗加拿大達布洛夫斯基／拉脫維亞奧斯塔朋科，以八連勝之姿、連兩周奪冠，也是本季第三冠，且是繼二○一二年雷蒙／胡珀後，史上第二組橫掃杜拜、多哈網賽冠軍拍檔。

企排挑戰賽／台電男、女排聽牌 1日輔大續戰拚雙冠

輔大中美堂閉門開戰的企業15年甲級男女排球聯賽挑戰賽，29日台電男、女排在3戰2勝的冠軍賽雙雙「聽牌」；女排以25：18...

高球／伍茲又不打了 因背傷退出阿諾帕瑪邀請賽

身心狀況不佳，高球巨星老虎伍茲（Tiger Woods）28日確認不會參加下周的阿諾帕瑪邀請賽（Arnold Palmer Invitational），儘管賽事舉行地是離他家很近的佛羅里達州奧蘭多。

田徑／傅兆玄港都盃跳高摘金 盼青年盃再寫新猷

桃園高中跳高好手傅兆玄，今天在港都盃高男組跳出2公尺08摘金，本想挑戰破大會紀錄的2公尺17，可惜沒能達成，他表示，因前...

田徑／成功突破心魔 林祐賢港都盃達亞青標

國立體大大一的林祐賢，昨天在港都盃公開男子組200公尺預賽以0.01秒之差未達亞青參賽標，經過一晚調整，林祐賢今天在準決...

環台賽／賽澳洲陣容勝往年 駐台代表：相信防疫

2020國際自由車環台公路大賽明天登場。無視新冠肺炎疫情蔓延，澳洲參賽陣容更勝去年。喜愛單車運動、今天歡迎選手來台的澳洲...

杜拜男網／化解3賽末點晉決賽 約克維奇：像在懸崖

塞爾維亞「世界球王」約克維奇（Novak Djokovic）在杜拜男網賽四強賽次盤化解3個賽末點，反倒以2：6、7：6（...

游泳／孫楊禁賽八年喊冤 英泳將嗆：你是傻瓜

國際體育仲裁法庭（CAS）昨天（28日）宣判，日前世界反禁藥組織（WADA）控訴中國大陸游泳名將孫楊拒檢一案聽審結果，最...

游泳／孫楊曾嗆對手輸家 禁賽8年反成落水狗

中國奧運3金泳將孫楊因違反藥檢規定，禁賽8年，形同運動生涯告終。他過去狠嗆對手「輸家」影片再度流傳，不少人認為被嗆的選手...

熱門新聞

NBA／威廉森寫菜鳥得分紀錄 大學隊友稱狀態還不到75%

NBA／詹皇板凳吃糖 估1天創260萬美元曝光價值

游泳／孫楊曾嗆對手輸家 禁賽8年反成落水狗

游泳／孫楊禁賽八年喊冤 英泳將嗆：你是傻瓜

NBA／寫紀錄齊名偶像喬丹 威廉森不敢置信

NBA／鵜鶘三劍客發威退騎士 急起直追季後賽席次

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。