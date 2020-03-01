游泳／孫楊禁賽風波 律師聲明：仲裁結果是謊言和偏見

中國奧運泳將孫楊涉嫌毀損藥檢血液樣本遭國際仲裁禁賽8年，其委託律師張起淮在微博發布聲明稱，部分國際組織強權專橫，甚至帶有民族偏見、國家立場，嚴重違背體育精神，孫楊絕不容忍。

北京藍鵬律師事務所律師張起淮29日在微博發布律師聲明，稱其律師事務所已經接受孫楊委託，將在30天內向瑞士聯邦最高法院提出上訴。

張起淮在聲明中表示，國際體育仲裁法庭裁定世界反禁藥機構勝訴，是黑暗的一天，是「邪惡戰勝正義、強權取代公理」。他又批評，國際體育仲裁院是基於「謊言和偏見」，作出了「黑白顛倒的仲裁裁決」。

聲明說，孫楊客觀上並未干擾2018年9月4日賽外檢查的興奮劑檢測及拒絕提供樣本。當天因檢查人員不具備有效授權、興奮劑檢查官臨時通知未經培訓且不符資格的人員參與檢查，以及尿檢官違規拍照錄影等問題，最終檢查人員主動放棄檢查。

聲明表示，部分國際組織擁有強權，且獨斷、專橫，甚至扭曲了本應平等保護國際組織和運動員的規則，但國際社會對此缺乏監督和約束機制，以致此類組織或者其授權機構的工作人員在行使權力時不遵守程序規則，甚至帶有民族偏見、國家立場，嚴重違背體育精神，侵害了運動員的正當權益，對於這種行為，孫楊絕不容忍。

這起孫楊禁藥風波始於2018年9月，孫楊質疑檢測人員的資格，拒絕檢測人員對他採集藥檢樣本，檢測人員的報告則稱孫楊方面暴力抗檢。

國際泳聯事後在2019年1月宣布檢測無效，孫楊沒有違規，然而，外國媒體報導稱，當時孫楊的保安人員打碎了盛載血液的樣本瓶。

世界反禁藥組織在2019年3月向國際體育仲裁法庭提出上訴，到11月國際體育仲裁法庭舉行公開聽證會，全球直播。最終，國際體育仲裁法庭宣布孫楊及國際泳聯敗訴，孫楊被罰停賽8年。