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杜拜網賽／本季無敵！ 不敗約克維奇奪第5冠

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
約克維奇本季保持不敗，在杜拜公開賽封王。 美聯社
約克維奇本季保持不敗，在杜拜公開賽封王。 美聯社

今年澳網後重回「世界球王」寶座的塞爾維亞網球名將約克維奇（Novak Djokovic），延續本季全勝紀錄，台灣時間今天凌晨在杜拜公開賽以6：3、6：4拍下希臘好手西西帕斯（Stefanos Tsitsipas），不但高舉生涯第5座杜拜金盃，跨季連勝場次更推進到21場。

約克維奇去年球季最後3戰都奪勝，加上今年ATP盃、澳網和杜拜保持18戰全勝的完美勝率，以本季不敗之姿迎接個人第79座ATP金盃；他決賽後在球場接受訪問透露，今天球季目標之一就是「不被擊敗」，之後先說自己是開玩笑，然後又湊上麥克風補充，「其實，這不是玩笑話。」

約克維奇摘下本季第五冠。 路透
約克維奇摘下本季第五冠。 路透

賽後記者會上，小約當然也被問到相關問題，他笑著承認「完美戰績」並非自己目標，「當然我會試著擁抱這樣的時刻，也很感激，我認為這是我職業生涯最棒開季之一，我在球場感覺絕佳，我在硬地場上一直表現很好，這是我最成功和喜歡的場地。」

小約生涯最長連勝是2010年跨2011年的43連勝，他在2011年曾締造驚人的開季41戰全勝紀錄；今天迎接跨季21連勝前，他生涯還締造另外5次超過20場連勝的成績。

「我很高興自己打得好，感覺也很好，持續連勝中，我會繼續保持下去。」小約笑說，現在要說連勝能走到哪一步還太遠，自己也不喜歡預測，但仍專注在個人和團隊每天的準備，「好讓我能盡可能每場都打出最佳表現。」

小約連勝路最大挑戰當屬杜拜網賽的4強戰，法國名將孟非斯（Gael Monfils）先握有3個賽末點，不料卻被小約全部瓦解，最終在決勝盤延續不敗金身，小約形容說：「這季以最完美的方式展開了，我知道一個事實，我出賽的比賽，對手不會有輸不得的心態，他們會盡力展現，阻斷我的連勝，在此同時我贏下愈多比賽，我就對下場比賽更有信心，可以有更好表現。」

西西帕斯不敵約克維奇。 美聯社
西西帕斯不敵約克維奇。 美聯社

澳網 約克維奇 Stefanos Tsitsipas

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