企排挑戰賽／台電男、女排聽牌 1日輔大續戰拚雙冠

聯合報 / 記者林宋以情／即時報導
台電女排挑戰賽率先聽牌。圖／中華排球協會提供
台電女排挑戰賽率先聽牌。圖／中華排球協會提供

輔大中美堂閉門開戰的企業15年甲級男女排球聯賽挑戰賽，29日台電男、女排在3戰2勝的冠軍賽雙雙「聽牌」；女排以25：18、25：19、24：26、25：16擊敗首闖冠軍戰的極速超跑，隨後登場的台電男排也不落人後，25：17、25：20、29：31、25：22力克長力，3月1日冠軍戰第二戰再勝，台電就能抱回「雙冠」。

男子組冠軍賽，台電發揮攔網本領，前2局在張善源、王明浚的火力支援下，取得聽牌權，但在第3局林宜暉發球頻頻掛網失誤，球權交換後，讓長力男排黃世豪抓住機會，強勁的跳發成功破壞台電接發球，第3局鏖戰到29：31，讓長力扳回一局。

第4局長力男排進攻砲火不減，攻擊上有所斬獲，但台電藉攔網高牆，成功守下分數，25：22險勝，距離挑戰賽六連霸、隊史挑戰賽第十冠僅差最後一哩路。

至於台電女排教練王前鑌表示，球隊勝出關鍵在於發球、接發球、攔網都到位，「我們把握住前排的防守，也拿下勝利。」

3月1日冠軍戰第二天賽程，同樣在輔大中美堂續燃戰火， 11：00 女冠軍賽G2台電對極速超跑，13：30 男冠軍賽G2台電對長力，台電男女隊若G2再勝就能稱王封后，否則將在晚間再進行兩場割喉戰17：00 女冠軍賽G3、19：30 男冠軍賽G3。

台電男排王明浚。圖／中華排球協會提供
台電男排王明浚。圖／中華排球協會提供

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