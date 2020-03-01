企排挑戰賽／台電男、女排聽牌 1日輔大續戰拚雙冠

輔大中美堂閉門開戰的企業15年甲級男女排球聯賽挑戰賽，29日台電男、女排在3戰2勝的冠軍賽雙雙「聽牌」；女排以25：18、25：19、24：26、25：16擊敗首闖冠軍戰的極速超跑，隨後登場的台電男排也不落人後，25：17、25：20、29：31、25：22力克長力，3月1日冠軍戰第二戰再勝，台電就能抱回「雙冠」。

男子組冠軍賽，台電發揮攔網本領，前2局在張善源、王明浚的火力支援下，取得聽牌權，但在第3局林宜暉發球頻頻掛網失誤，球權交換後，讓長力男排黃世豪抓住機會，強勁的跳發成功破壞台電接發球，第3局鏖戰到29：31，讓長力扳回一局。

第4局長力男排進攻砲火不減，攻擊上有所斬獲，但台電藉攔網高牆，成功守下分數，25：22險勝，距離挑戰賽六連霸、隊史挑戰賽第十冠僅差最後一哩路。

至於台電女排教練王前鑌表示，球隊勝出關鍵在於發球、接發球、攔網都到位，「我們把握住前排的防守，也拿下勝利。」