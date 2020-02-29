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田徑／傅兆玄港都盃跳高摘金 盼青年盃再寫新猷

聯合報 / 記者毛琬婷／高雄即時報導
跳高好手傅兆玄。圖／中華田徑協會提供
跳高好手傅兆玄。圖／中華田徑協會提供

桃園高中跳高好手傅兆玄，今天在港都盃高男組跳出2公尺08摘金，本想挑戰破大會紀錄的2公尺17，可惜沒能達成，他表示，因前一場比賽時間太接近，身體有些疲勞，接下來他希望能將狀態調回，希望能在接下來的青年盃挑戰寫下新猷。

傅兆玄在108年全國中等學校田徑錦標賽台日青男組跳高決賽，跳出2公尺19成績摘金，一舉達標世界青年田徑錦標賽，也追平向俊賢在1993年所保有的全國U18紀錄。

今天傅兆玄在港都盃出賽高度1公尺90，一次成功過關，接下來1公尺99、2公尺02也都一跳完成，但在2公尺08卻花了3跳才躍過，最後挑戰破大會紀錄的2公尺17都失敗，但仍順利摘下一面金牌。

「身體有些太疲勞，之後青年盃還要繼續挑戰，先以打破個人最佳為目標。」傅兆玄透露，日前才剛比完市中運，兩個比賽日期太接近，加上自己又多參加了十項全能，導致身體有些疲勞。

「這是我第二次參加十項，教練是說希望能從中鍛鍊到平時不會用的肌群，才說服我參賽。」傅兆玄説，「其實前五項還蠻好玩的，但擲部項目很爛，還被同學笑。」

但傅兆玄表示，原本有3個人報名參賽，最後卻只有他自己一人出賽，「自己比蠻孤單的，且有點尷尬。」接下來傅兆玄將接續參加青年盃，近期目標先以2公尺23為目標。

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