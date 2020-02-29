田徑／成功突破心魔 林祐賢港都盃達亞青標

國立體大大一的林祐賢，昨天在港都盃公開男子組200公尺預賽以0.01秒之差未達亞青參賽標，經過一晚調整，林祐賢今天在準決賽飆出平個人最佳的21秒37挺進決賽並成為首位徑賽達標的選手，一掃昨天失利的陰霾。

林祐賢是2018年阿根廷青年奧運國手，代表台灣出賽也在阿根廷跑出個人最佳的21秒37成績，不過在11月宜蘭全中錦100公尺決賽時，通過終點線時卻不慎拉傷左大腿，造成左大腿後側肌腱斷裂，整整休了一年才復出。

「當時真的很挫折，整個陷入低潮半年，受傷後別說是跑步，連走路都沒辦法。」回憶起遭受生涯重大病痛所帶來的挑戰，林祐賢認為最難的就是心理這一關，自己甚至曾動過放棄的念頭，「但田徑是我最喜歡的，也在教練、朋友鼓勵下，重新調整自己再出發。」

經過一年的休養，林祐賢在去年全運會迎來傷癒復出首戰，不過狀況與過去差一大截，200公尺只跑出22秒5的成績，但他成功跨越心理這關，成績逐漸找回水準，昨天200公尺預賽雖只跑出21秒40成績，今天就順利達標亞青。

升上公開組後，林祐賢也有機會與偶像楊俊瀚同場競技，不過這次港都盃楊俊瀚在跑完預賽後就決定棄賽，兩人首度同場競技還要再等等，但今天與「跨行」跑200公尺的「跨欄王子」陳傑同組競技也讓他直呼意外且新鮮。

「過去我年紀太小，還沒機會跟他同組，但後來升上公開組我又遇到傷病困擾，這次港都盃也沒有機會同場競技，但希望青年盃有機會。」林祐賢笑說：「想感受一下他（楊俊瀚）的那種氣場。」