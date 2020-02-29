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自由車／黃亭茵柏林世錦賽摔車受傷 爭奧運積分受阻

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
背號44的黃亭茵德國柏林世界自由車場地錦標賽摔車受傷，讓粉絲十分不捨。圖／摘自黃亭茵臉書
背號44的黃亭茵德國柏林世界自由車場地錦標賽摔車受傷，讓粉絲十分不捨。圖／摘自黃亭茵臉書

2020年世界自由車場地錦標賽正在德國柏林舉行，代表台灣參賽的自由車好手黃亭茵，昨天於女子個人全能項目集體出發賽中，在最後兩圈發生嚴重摔車事故受傷送醫，無緣繼續賽事。黃亭茵今天在臉書上謝謝大家關心，醫生說骨頭沒事，只有嚴重的挫傷，但最痛方不是身體上的傷口，而是內心怒吼自己「別再逞強！你已無法上場！」

自由車國手黃亭茵屬申騰美利達車隊，這次代表台灣參加2020年世界自由車場地錦標賽第三天賽事時，摔車受傷，送醫時想到無法完賽，掩面哭泣。

黃亭茵今天在臉書與粉絲分享，這次受傷剛好落在薦椎與骨盆及髖關節處，所以疼痛感強烈。「最不希望的事還是發生了⋯，最掙扎的那一刻也出現了⋯，最痛的不是身體上的傷口⋯，最痛的是內心怒吼自己『別再逞強！你已無法上場！』最無奈的是笑著對自己說『沒事了，能好好休息一陣子了！』最溫柔的心聲對自己說『放下它！放過自己！』

背號44的黃亭茵德國柏林世界自由車場地錦標賽摔車受傷流淚，讓粉絲十分不捨。圖／摘自黃亭茵臉書
背號44的黃亭茵德國柏林世界自由車場地錦標賽摔車受傷流淚，讓粉絲十分不捨。圖／摘自黃亭茵臉書

最爭氣的眼淚就這樣一滴滴冒出來了⋯。再笑著對自己說⋯亭茵，你不勇敢沒人替你堅強！努力沒有白費，這是追夢的過程！沒達標也不是終點⋯只是個里程碑的紀錄。」

中華民國自由車協會秘書長李開志表示，因為此戰攸關東京奧運資格，對原本希望藉此累積積分的亭茵是個打擊。

心疼的粉絲紛紛喊：「亭茵保重！」 祝她早日康復，練好練滿期待再見。網友鼓勵亭茵好好休息，比賽永遠都在，但是身體是最重要的，保重身體，危機就是轉機，

自由車 黃亭茵

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