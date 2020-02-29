高球／伍茲又不打了 因背傷退出阿諾帕瑪邀請賽

身心狀況不佳，高球巨星老虎伍茲（Tiger Woods）28日確認不會參加下周的阿諾帕瑪邀請賽（Arnold Palmer Invitational），儘管賽事舉行地是離他家很近的佛羅里達州奧蘭多。

阿諾帕瑪邀請賽其實向來是伍茲打得最好的比賽之一，共贏得八次冠軍，但44歲的伍茲背部不適已經好一陣子，決定繼續休息。

這是他連續兩年錯過這項賽事，去年是因為頸部拉傷，他到比賽當周才決定退出。

「伍茲不會參加阿諾帕瑪邀請賽，」伍茲的經紀人史坦伯格（Mark Steinberg）28日說，「他的背部仍然緊繃，他還沒準備好。」

伍茲在他主辦的捷恩斯邀請賽（Genesis Invitational）只獲得第68名後，就因背傷開始休息，包括墨西哥錦標賽（WGC Mexico Championship）與本田經典賽（Honda Classic）在內的連續兩周賽事都缺席，現在又不參加阿諾帕瑪邀請賽，他的背部傷情成謎。

被譽為第五大賽的球員錦標賽（Players Championship）將在3月12日至15日舉行，如今伍茲是否能參賽仍是未知數，但就算能比，一個月沒有實戰的伍茲狀況不可能好到哪去。

接下來的問題就是名人賽（The Masters），伍茲已經數次強調，他的賽程安排，就是以最佳狀況迎向名人賽為優先。在動過四次背部手術與多次膝傷後，伍茲已經不可能維持全盛時期的參賽頻率，得在「保持健康」與「搶積分」間取得平衡。然而，照目前情形來看，能以怎麼樣的狀況參加名人賽，實在令人擔憂。