杜拜男網賽／化解3賽末點晉決賽 約克維奇：像在懸崖
塞爾維亞「世界球王」約克維奇（Novak Djokovic）在杜拜男網賽四強賽次盤化解3個賽末點，反倒以2：6、7：6（8：6）、6：1逆轉擊敗法國「跳跳人」孟非斯（Gael Monfils），驚險挺進決賽，也讓他賽後直呼：「就向站在懸崖邊。」
開季狀況絕佳的約克維奇，先率領塞爾維亞打下首屆ATP盃冠軍，接下來轉戰墨爾本，在澳網完成男單衛冕，本周來到杜拜，約克維奇狀況依舊維持高檔，前三戰都以直落二輕鬆過關。
但四強賽碰上過去交手取得16勝0負、握有勝率百分百的孟非斯，約克維奇卻陷入苦戰，首盤第3局就率先遭到破發，讓孟非斯先下一城，次盤約克維奇浪費5個盤末點，遭對手將戰線逼至「搶七」。
關鍵決勝局約克維奇一度陷入3：6、3個賽末點危機，但他展現過人抗壓力，以10：8強勢扳平盤數，決勝盤約克維奇延續氣勢，在1：1後連續3破對手、連拿5局，在超過2個半小時的三盤大戰中辛苦勝出，以本季17連勝、跨季20連勝挺進最終戰。
「這就像站在懸崖邊，你知道自己已沒有回頭路，所以必須要跳過去，試著找到存活的辦法。」約克維奇賽後談到化解賽末點時說，「當下我也只能祈禱一切順利、相信自己能夠成功，相信一定會有些力量會來幫助你，這就是我當時的感受，接受它並好好利用它。」
約克維奇今晚11點將迎戰上周才在馬賽公開賽奪冠的希臘新星西西帕斯（Stefanos Tsitsipas），過去兩人4度交手戰績平分秋色，「他是新一代的領袖之一且十分有天分，而我希望自己能夠盡快調整到最佳狀態，在決賽打出一個更好的開局。」
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