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游泳／孫楊曾嗆對手輸家 禁賽8年反成落水狗

游泳／孫楊禁賽八年喊冤 英泳將嗆：你是傻瓜

聯合報 / 記者毛琬婷／即時報導
孫楊收到8年禁賽令，在訓練後立刻在個人微博上發文喊冤，並直呼收到CAS判決結果感到震驚、憤怒且不能理解。 美聯社
孫楊收到8年禁賽令，在訓練後立刻在個人微博上發文喊冤，並直呼收到CAS判決結果感到震驚、憤怒且不能理解。 美聯社

國際體育仲裁法庭（CAS）昨天（28日）宣判，日前世界反禁藥組織（WADA）控訴中國大陸游泳名將孫楊拒檢一案聽審結果，最終孫楊遭判決禁賽八年，不過他仍可在30日內提起上訴，對此孫楊也在自己的微博上喊冤，已經委託律師向瑞士聯邦最高法院提起上訴。

過去兩屆奧運共拿下三面游泳金牌的孫楊，近年捲入禁藥風波中，日前遭到WADA指控於2018年9月拒絕配合進行飛行藥檢，甚至還打破藥檢血液樣本，此案也在日前送交到國際體育仲裁法庭。

昨天判決出爐，孫楊遭到禁賽八年處分，處分即日起生效，直到2028年2月才得以解禁。不過他昨晚在訓練後立刻在個人微博上發文喊冤，並直呼收到CAS判決結果感到震驚、憤怒且不能理解。

孫楊寫道：「我明明按照興奮劑檢查的各項規定，積極配合，只因為檢查人員不具備資質，所以同意不帶走血液樣本，怎麼就成了我的錯誤？考慮到國際體育仲裁法庭在本案審理過程存在問題，已委託律師依法向瑞士聯邦最高法院提起上訴，讓更多人知道事實真相。」

最後孫楊再度向外界喊話，「我堅信自己的清白，堅信事實必定戰勝謊言。」同時他也感謝外界的支持與幫助，他要為捍衛自己的合法權益奮戰到底。

雖然孫楊頻頻為自己喊冤，但英國泳將比提（Adam Peaty）則不這樣認為，他認為這樣的判決結果非常好，「第一次可能是錯誤，你可以用其他方法彌補，但你已經是第二次，你是個傻瓜，我相信你不尊重這項運動，不尊重自己，也不尊重自己的國家。」

比提又說：「我對判決感到高興，我相信CAS和WADA會堅持這項運動的價值觀，且我相信禁令是正確的決定。 身為運動員，我有責任為自己負責，甚至為下一代運動員樹立榜樣。」

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