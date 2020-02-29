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多哈女網／奪本季第三冠 謝淑薇重返雙打球后

聯合報 / 記者吳敏欣／即時報導
謝淑薇與捷克搭檔史翠可娃經過三盤大戰擊敗加拿大和拉脫維亞組合，合奪本季第三冠外，謝淑薇也將重登雙打球后寶位。 歐新社
謝淑薇與捷克搭檔史翠可娃經過三盤大戰擊敗加拿大和拉脫維亞組合，合奪本季第三冠外，謝淑薇也將重登雙打球后寶位。 歐新社

繼上周的杜拜網賽奪冠之後，台灣網球女將謝淑薇本周在多哈網賽再度報喜，今天凌晨和搭檔史翠可娃（Barbora Strycova）出戰女雙決賽，以6：2、5：7、10：2，經過三盤大戰擊敗加拿大和拉脫維亞組合，合奪本季第三冠外，謝淑薇也將重登雙打球后寶位。

名列第一種子的謝淑薇和捷克隊友史翠可娃，花了一小時又30分鐘力退達布洛夫斯基（Gabriela Dabrowski）與拉脫維亞名將奧斯塔朋科（Jelena Ostapenko），原本有機會兩盤就結束戰線，沒想到次盤「台捷組合」浪費3：0的開局優勢，遭對手後來居上，好在搶十大戰率先拉開差距，順利笑納兩人近來的八連勝。

今年杜拜女網賽級別和多哈女網賽互換，因此上周謝淑薇雖在杜拜完成連霸，拿到的積分不足，將世界雙打球后寶座讓給法國名將茉蘭登諾維奇（Kristina Mladenovic）；相隔一個星期，謝淑薇在多哈登頂後重新討回寶座，下周將是生涯第四度登頂、第九周球后頭銜。

謝淑薇和史翠可娃成為史上第二對接連兩周杜拜和卡達摘冠的搭檔，前一組是2012年的雷蒙（Lisa Raymond）和胡珀（Liezel Huber）；今年她們已經拿下布里斯本、杜拜和卡達網賽雙打頭銜，只在大滿貫的澳洲公開賽屈居亞軍。

謝淑薇 哈登

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