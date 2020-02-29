多哈女網／奪本季第三冠 謝淑薇重返雙打球后

繼上周的杜拜網賽奪冠之後，台灣網球女將謝淑薇本周在多哈網賽再度報喜，今天凌晨和搭檔史翠可娃（Barbora Strycova）出戰女雙決賽，以6：2、5：7、10：2，經過三盤大戰擊敗加拿大和拉脫維亞組合，合奪本季第三冠外，謝淑薇也將重登雙打球后寶位。

名列第一種子的謝淑薇和捷克隊友史翠可娃，花了一小時又30分鐘力退達布洛夫斯基（Gabriela Dabrowski）與拉脫維亞名將奧斯塔朋科（Jelena Ostapenko），原本有機會兩盤就結束戰線，沒想到次盤「台捷組合」浪費3：0的開局優勢，遭對手後來居上，好在搶十大戰率先拉開差距，順利笑納兩人近來的八連勝。

今年杜拜女網賽級別和多哈女網賽互換，因此上周謝淑薇雖在杜拜完成連霸，拿到的積分不足，將世界雙打球后寶座讓給法國名將茉蘭登諾維奇（Kristina Mladenovic）；相隔一個星期，謝淑薇在多哈登頂後重新討回寶座，下周將是生涯第四度登頂、第九周球后頭銜。

謝淑薇和史翠可娃成為史上第二對接連兩周杜拜和卡達摘冠的搭檔，前一組是2012年的雷蒙（Lisa Raymond）和胡珀（Liezel Huber）；今年她們已經拿下布里斯本、杜拜和卡達網賽雙打頭銜，只在大滿貫的澳洲公開賽屈居亞軍。