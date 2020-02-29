日本官員：東奧照常舉辦 無替代方案

中央社 / 東京28日綜合外電報導
日本東京奧運開幕距今只有5個月的情況下，東京市並無照常舉辦奧運以外的替代方案。 美聯社
日本東京奧運開幕距今只有5個月的情況下，東京市並無照常舉辦奧運以外的替代方案。 美聯社

2020年東京夏季奧運籌備官員延與桂今天表示，雖然日本和其他國家的新冠病毒疫情令人擔憂，但在奧運開幕距今只有5個月的情況下，東京市並無照常舉辦奧運以外的替代方案。

延與桂是東京市府奧運準備局次長，她對記者說，「我們會按照計畫舉辦奧運，不會有一丁點改變」。

日本已為2020年夏季奧運籌備多年，投入了大約120億美元，因此急欲平息各界對今年奧運可能因疫情而取消、延期或另擇他地舉辦的疑慮。

2019年冠狀病毒疾病（COVID－19）疫情在最初出現病例的中國雖已緩和，但在世界其他各地卻正快速惡化。

國際奧會主席巴赫（Thomas Bach）昨天表示支持東京的立場，他說，國際奧會「投入全力」以準時舉行奧運。

延與桂在接受電話訪問時說，奧運籌辦人員「正視」冠狀病毒，但病毒不會破壞7月24日至8月9日的奧運。

她說：「我們甚至沒有在某個時候或某種意外情況下作出特別決定的念頭，我心裡完全沒有任何作出改變的念頭。」

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