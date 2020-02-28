港都盃全國田徑賽燃戰火 菲律賓姐妹花申請台灣身分證

「2020年港都盃全國田徑錦標賽」在高雄國家體育場點燃戰火，近4千名國內好手一連三天參賽，目前已有19項、56 人次改寫大會記錄、1項1人平大會。高雄市後勁國中潘秀莉在國女組1500公尺項目贏得冠軍，潘秀莉與楠梓高中田徑隊姐姐潘雪莉，父母都是菲律賓人，都在高雄土生土長，姐妹倆已申請台灣身分證。

雖然最近新冠肺炎疫情仍在延燒，開辦47年的港都盃全國田徑錦標賽為戶外賽事，經多方考量仍如期舉行。主辦單位為確保參賽選手健康無虞，積極規劃健全的防疫措施，在賽事場館出入口將安排工作人員測量入場人員體溫，設置酒精以供消毒，如檢測出發燒者，將謝絕進場。

選手檢錄區也設置體溫檢測站，如有發燒者將安排強制送醫。相關裁判人員及工作人員都戴口罩。現場設有醫護人員及相關通報機制，如有身體不適者隨即協助送醫。競賽場內廁所，每日定時安排人員消毒與清潔。要求選手與教練作好自主性健康管理，如有身體不適者，都建議退賽返家或協助就醫。

目前國小組賽程已順利結束，苗栗縣照南、雲林縣北辰積分總和，分獲國小男、女生組總冠軍。國中、高中與公開組男、女子的競賽繼續進，預計於3月1日下午3點10分舉行頒獎閉幕。

國小組賽程今天結束，苗縣照南、竹縣博愛、南市大橋依序分獲國小男生組總排名前三名，雲縣北辰、南市海佃、花縣明義則依序獲國小女生組前三名。高雄市瑞豐國小為國內拔河勁旅之一，這次在國小女生組奪得總排名第五， 鄭宸涵、吳宇卉、 鄭宸鈞與謝宜彤，聯合在4x100公尺接力、4x200公尺接力分別摘下第三、二名。