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企排／極速超跑首闖挑戰賽冠軍賽 將與台電爭冠

聯合報 / 記者毛琬婷／即時報導
台電女排後來居上，逆轉擊敗中纖挺進挑戰賽冠軍戰。圖／中華排球協會提供
台電女排後來居上，逆轉擊敗中纖挺進挑戰賽冠軍戰。圖／中華排球協會提供

企業15年甲級男女排球聯賽，挑戰賽今天在輔大中美堂點燃戰火，台電女排後來居上，以局數3：1擊敗台北鯨華，接續登場的極速超跑以直落三輕取中國人纖，隊史首闖挑戰賽冠軍戰。

挑戰賽首日是各隊搶奪冠軍戰資格的重要一役，而台電與鯨華的比賽首場便打出激烈火藥味，首局鯨華便靠著縝密的防守陣容，以25：23拿下。不過台電在次局隨即回穩，以25：23、25：14、25：16連下三局逆轉。

台電自由球員楊孟樺表示，近期陣中多位隊友有傷在身，雖然首局鯨華以快速的來回波掌握比賽節奏，但大家仍舊將防守陣容穩住，才能在四局比賽中，要回挑戰賽冠軍戰資格。

另一場冠軍戰門票，極速超跑靠著強勁發球頻頻得分，以27：25、25：19、25：21橫掃對手，搶下另一張挑戰賽冠軍戰門票。執行教練鄭峰銘指出，今天球隊贏球的關鍵就是發球成功破壞中纖陣容，後續才能持續創造攻擊波。

而此役攻擊砲口則由陳菀婷擔任，鄭峰銘說：「其實今天隊上還是有一些比較不穩定的球員，但就是要靠著這些老將，像是阿非、怡如去喊話，加上外援身高優勢的攔網，才能有今天全隊99分的好表現。」

明、後兩日台電將與極速超跑進行三戰兩勝制的比賽，兩隊將要爭取企聯15年挑戰賽的后座。

今日同時頒發今年度女子組第三循環最佳球員獎項，最佳邊線攻擊球員由愛山林許菀芸、台電李姿瑩拿下；最佳攔中球員由台電黃芯瑜蟬聯，以及極速超跑白俄羅斯外援Hanna Kalinouskaya奪得；最佳舉球對角球員，則是同由陳菀婷穩居；最佳舉球員和最佳自由球員分別由楊怡真、楊孟樺獲得。

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