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田徑／續朝東奧邁進 向俊賢盼提升自我爭取積分

聯合報 / 記者毛琬婷／高雄即時報導
跳高好手向俊賢在港都盃迎來傷癒復出首戰。圖／中華田徑協會提供
跳高好手向俊賢在港都盃迎來傷癒復出首戰。圖／中華田徑協會提供

因右腳跟腱受傷休兵近四個月後，跳高好手向俊賢今天在港都盃全國田徑錦標賽復出，他小試身手以2公尺11摘金，以東奧為目標的他也成為這次新冠肺炎的受害者，因原定於杭州舉行的亞洲室內田徑錦標賽取消，要爭取奧運門票也必須要在國內比賽跳出佳績，爭取更多參賽機會。

向俊賢在去年八月赴日訓練時不慎弄傷跟腱，十月的全運會在前兩次試跳失敗後就選擇放棄，這段時間努力復健，傷癒後重返跳高場，今天他迎來復出後首場正式賽，第一跳成功跳過2公尺05就確定奪金，接著2公尺11也在第三次試跳後成功，不過挑戰2公尺15失敗。

對自己復出首戰向俊賢自認心態跟身體狀況都未達最佳，還有很多細節需要改善，他表示今天的成績是在教練預期中，比賽感覺還沒找回來，接下來他將轉戰青年盃，他也會利用這段時間做出修正，盼早日將狀態調回顛峰。

希望再戰奧運的他也因新冠肺炎疫情持續擴大而成為「受災戶」，「杭州的比賽沒比對獲取積分很傷，但也代表自己在國內的比賽要更努力，要先在國內公開賽把個人成績衝高，再去爭取國外參賽的機會，但若能直接達標當然是最好的。」

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