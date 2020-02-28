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游泳／奧運金牌孫楊遭禁賽八年 選手生涯恐結束

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
擁有三面奧運金牌的大陸知名泳將孫楊將遭處以禁賽八年的處分。 美聯社
擁有三面奧運金牌的大陸知名泳將孫楊將遭處以禁賽八年的處分。 美聯社

國際體育仲裁法庭（CAS）今天宣判日前世界反禁藥組織（WADA）控訴中國大陸游泳名將孫楊拒檢一案聽審結果，擁有三面奧運金牌的孫楊將遭處以禁賽八年的處分，雖然將不會褫奪他過去所拿下的獎項，但也代表他可能將無緣東京奧運，此案將得以上訴。

在過去兩屆奧運共拿下三面游泳金牌的孫楊，近年捲入禁藥風波中，並在日前遭到WADA指控於2018年9月拒絕配合進行突擊藥檢，甚至還打破藥檢血液樣本，此案也在日前送交到國際體育仲裁法庭，並在今天宣布判決結果。

CAS官員在聲明中指出，孫楊在拒絕突擊藥檢的情況下，未能證明自己有令人信服的理由來銷毀藥檢血液樣本，因此三名法官小組一致通過裁決，孫楊將遭處八年禁賽處分，直到2028年2月才得以解禁。

今年28歲的孫楊，在2012年倫敦奧運拿下400公尺與1500公尺自由式雙金，上屆里約奧運則是拿下200公尺自由式金牌，不過在捲入禁藥風波後，去年還爆發遭到澳洲與英國選手拒絕同台領獎的狀況，孫楊甚至還在錄製節目時隔空向兩人喊話，引發外界關注。

這將是孫楊生涯第二次因為禁藥問題遭到禁賽，2014年時他曾因為禁藥測試呈現陽性反應遭禁賽三個月，不過這次禁賽八年，也代表著孫楊的選手生涯可能提前落幕，不過孫楊仍可以向瑞士最高法院提起上訴。

里約奧運

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